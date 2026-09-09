Арешт, іпотека чи застава: як діяти у разі обтяження нерухомості

Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Володіння нерухомістю ще не означає повноправну можливість розпоряджатись ним як заманеться. Приватизація, продаж, дарування майна або вступ у спадщину можуть раптово заблокуватися через наявність обтяжень. Це юридичні обмеження, які позбавляють власника можливості вільно розпоряджатися чи користуватися об’єктом.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які види обмеження існують та що робити, якщо майно все ж обтяжене.

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Які існують види обмежень майна

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

На практиці власники найчастіше стикаються з чотирма основними видами обмежень:

Заборона відчуження або користування забороняє будь-які операції з майном без дозволу конкретного органу чи особи. Арешт накладається судом або виконавчою службою для забезпечення виконання рішень чи позовів. Іпотека виникає як застава під фінансові зобов'язання і дозволяє вилучити майно у разі невиплати боргу. Податкова застава виникає за законом автоматично, якщо у власника є узгоджений борг із податків.

Першочергові дії у разі обтяження

Якщо під час підготовки документів виявилося, що об’єкт перебуває під арештом чи заставою, першочерговим кроком є встановлення офіційної підстави та ініціатора накладення обмеження.

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Після з'ясування причин власник має звернутися до органу, який виніс рішення про обтяження. Це може бути виконавча служба, податкові органи, нотаріус. Або вже безпосередньо вирішувати питання скасування заборони у судовому порядку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, скільки доведеться заплатати податків при продажі нерухомості. Адже за кожну таку угоду або переказ великої суми мають сплачуватись гроші в державну казну. За словами фахівців, існують окремі випадки, де законодавство передбачає пільговий сценарій і скасовує оплату податку.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може розпоряджатись майном зниклого безвісти. Коли людина зникає безвісти виникають цілком практичні питання: хто може доглядати за його квартирою чи будинком, отримувати орендну плату, оплачувати борги або вирішувати інші питання. Для таких випадків в Україні передбачена опіка над майном людини, яка зникла безвісти за особливих обставин.