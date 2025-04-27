Обмен долларов в 2025 году — какие банкноты не примут даже в банке

Человек проверяет доллары. Фото: Flickr/НБУ

В Украине обменять валюту может быть сложно, особенно когда речь идет о долларах и евро старых серий. Финансовые учреждения часто не хотят принимать такие банкноты, поскольку их гораздо легче подделать из-за отсутствия современных элементов защиты.

О том, каких долларовых банкнот стоит избегать украинцам в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Украинцам стоит быть осторожными с долларами старых серий, ведь обменные пункты часто отказываются принимать купюры, выпущенные до 2006 года. Причиной этого является отсутствие важных защитных элементов, которые имеют современные банкноты:

водяные знаки;

трехмерные линии;

рельефная печать.

Новая серия банкнот, которая начала появляться с 2003 года, содержит много современных технологий, что усложняет подделку. Например, вертикальная полоса, которая изменила цвет на банкнотах, а также микротекст и оптические эффекты, которые можно увидеть только при изменении угла наклона банкноты.

Для обмена долларов старых серий (выпуска до 2006 года) в Украине может возникнуть проблема. Хотя, согласно информации от НБУ, уполномоченным учреждениям запрещено отказывать в принятии валют старых серий, поскольку они являются легитимными платежными средствами, некоторые обменники пренебрегают этим правилом.

Какие банкноты не примут даже в банке

В Национальном банке Украины сообщили, что существуют обоснованные основания для запрета продажи долларов или евро при определенных условиях. Речь идет о поддельной валюте, а также о сильно поврежденных или изношенных банкнотах. И так, украинцы не смогут продать такие купюры:

порванные, разрезанные на части;

с видоизмененным цветом или дизайном;

с пятнами, занимающими большую часть купюры;

обгоревшие или поврежденные из-за воды, химикатов, влаги и прочего;

с типографскими дефектами, такими как отсутствие портрета, защитной ленты или обозначения номинала.

Эти доллары и евро не подлежат обмену. Однако их можно направить на инкассо — процесс замены неплатежных банкнот через иностранный банк. После этого получают новые деньги, хотя за такую услугу может взиматься значительная комиссия, в зависимости от банка. Что касается поддельных банкнот, то они должны быть изъяты у клиента и переданы в Национальный банк Украины для исследования.

Ранее мы писали, что украинцы, которые пересекают государственную границу с долларами или евро, могут потерять деньги из-за несоблюдения таможенных требований. За нарушение правил предусмотрены штрафы, а валюта может быть конфискована.

Также мы рассказывали, что иногда незаконное хранение или использование иностранной валюты, в частности долларов и евро, влечет за собой серьезные последствия. Наличность может быть изъята без компенсации, а нарушителей штрафуют на значительные суммы или даже лишают свободы.