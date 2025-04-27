Обмін доларів у 2025 році — які банкноти не приймуть навіть у банку

Людина перевіряє долари. Фото: Flickr/НБУ

В Україні обміняти валюту може бути складно, особливо коли йдеться про долари та євро старих серій. Фінансові установи часто не хочуть приймати такі банкноти, оскільки їх набагато легше підробити через відсутність сучасних елементів захисту.

Про те, яких доларових банкнот варто уникати українцям у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що не так із доларами старого зразка

Українцям варто бути обережними з доларами старих серій, адже обмінні пункти часто відмовляються приймати купюри, випущені до 2006 року. Причиною цього є відсутність важливих захисних елементів, які мають сучасні банкноти:

водяні знаки;

тривимірні лінії;

рельєфний друк.

Нова серія банкнот, яка почала з’являтися з 2003 року, містить багато сучасних технологій, що ускладнює підробку. Наприклад, вертикальна смуга, яка змінила колір на банкнотах, а також мікротекст і оптичні ефекти, які можна побачити лише при зміні кута нахилу банкноти.

Для обміну доларів старих серій (випуску до 2006 року) в Україні може виникнути проблема. Хоча згідно з інформацією від НБУ, уповноваженим установам заборонено відмовляти у прийнятті валют старих серій, оскільки вони є легітимними платіжними засобами, деякі обмінники нехтують цим правилом.

Які банкноти не приймуть навіть у банку

В Національному банку України повідомили, що існують обґрунтовані підстави для заборони продажу доларів або євро за певних умов. Йдеться про підроблену валюту, а також про сильно пошкоджені чи зношені банкноти. Тож українці не зможуть продати такі купюри:

порвані, розрізані на частини;

з видозміненим кольором чи дизайном;

з плямами, що займають велику частину купюри;

обгорілі або пошкоджені через воду, хімікати, вологу тощо;

з друкарськими дефектами, такими як відсутність портрета, захисної стрічки або позначення номіналу.

Ці долари та євро не підлягають обміну. Однак їх можна направити на інкасо — процес заміни неплатіжних банкнот через іноземний банк. Після цього отримують нові гроші, хоча за таку послугу можуть стягувати значну комісію, залежно від банку. Що стосується підроблених банкнот, то вони мають бути вилучені у клієнта та передані до Національного банку України для дослідження.

Раніше ми писали, що українці, які перетинають державний кордон з доларами чи євро, можуть втратити гроші через недотримання митних вимог. За порушення правил передбачені штрафи, а валюта може бути конфіскована.

Також ми розповідали, що іноді незаконне зберігання чи використання іноземної валюти, зокрема доларів і євро, тягне за собою серйозні наслідки. Готівка може бути вилучена без компенсації, а порушників штрафують на значні суми або навіть позбавляють волі.