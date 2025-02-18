Какую еду запрещено перевозить через границу в 2025 – список ограничений

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Выезжая из Украины, необходимо знать таможенные правила, поскольку не все вещи разрешают брать с собой в дальнее путешествие. Это касается и продуктов питания, которые могут конфисковать прямо на границе. На определенные изделия действуют ограничения, поэтому придется обойтись без них во время поездки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую еду или продукты питания запрещено перевозить через границу, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы.

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Таможенные ограничения на еду

Если речь идет о готовых блюдах, то необходимо позаботиться о разрешенном весе: на одного человека допускают перевозку за границу не более 2 кг. Однако строгие требования касаются:

молочной продукции;

свежего мяса и любых мясных изделий, в частности колбасы, сосисок, сала;

консервов (домашних и магазинных на мясной основе).

"Запрещается ввоз на территорию Украины гражданами для собственного потребления пищевых продуктов животного происхождения без упаковки производителя, а также алкогольных напитков гражданами, не достигшими 18-летнего возраста (часть первая статьи 376 Кодекса)", — отметили специалисты.

На определенные товары установлены количественные и весовые ограничения. Например, разрешается пересекать границу с икрой, если ее вес составляет не более 125 г на человека. Также на таможне пропускают:

свежие овощи/фрукты — до 5 кг;

шоколад — одну плитку;

мед — до 2 кг;

яйца и яичные изделия — до 2 кг;

кофе — до 500 г;

чай — до 100 г;

торты, конфеты и выпечку — до 2 кг;

морепродукты и рыбу — до 5 кг;

смеси детского питания — до 5 кг.

Что касается акцизных товаров, то лимит такой: максимум 2 пачки сигарет, 2 пачки электронных сигарет, 10 сигар и 50 г табака. Из алкоголя не запрещено перевозить до 2 л вина, 5 л пива, 1 л крепких напитков с содержанием спирта более 22%, 2 л слабоалкогольных изделий (до 22% спирта).

Также на сайте Государственной таможенной службы напомнили, что украинцам запрещено ввозить товары, которые классифицируются в 1-24 группах УКТ ВЭД. Речь о продуктах питания животного и растительного происхождения, жирах, масле, готовых блюдах. Однако правило не распространяется на продукты весом до 10 кг в упаковке производителя, отправленные через международные почтовые службы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году планируют запустить систему авторизации путешествий ETIAS. В Европейском Союзе давно откладывают введение, но очень скоро оно заработает. Тогда получение разрешения на пересечение границы станет обязательным для граждан 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС.

Также мы писали, что для владельцев транспортных средств изменились правила пересечения границы Молдовы в 2025 году. Отныне водителям необходимо иметь действующий сертификат технического осмотра автомобиля, иначе проезд запретят.