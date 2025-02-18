Яку їжу заборонено перевозити через кордон у 2025 – список обмежень

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Виїжджаючи з України, необхідно знати митні правила, бо не всі речі дозволяють брати з собою в далеку подорож. Це стосується і продуктів харчування, які можуть конфіскувати прямо на кордоні. На певні вироби діють обмеження, тож доведеться обійтися без них під час поїздки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку їжу чи продукти харчування заборонено перевозити через кордон, посилаючись на дані Державної митної служби.

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Митні обмеження на їжу

Якщо йдеться про готові страви, то необхідно подбати про дозволену вагу: на одну людину допускають перевезення за кордон не більше 2 кг. Проте суворі вимоги стосуються:

молочної продукції;

свіжого м’яса та будь-яких м’ясних виробів, зокрема ковбаси, сосисок, сала;

консервів (домашніх і магазинних на м’ясній основі).

"Забороняється ввезення на територію України громадянами для власного споживання харчових продуктів тваринного походження без упаковки виробника, а також алкогольних напоїв громадянами, які не досягли 18-річного віку (частина перша статі 376 Кодексу)", — зазначили фахівці.

На певні товари встановлені кількісні та вагові обмеження. Наприклад, дозволяється перетинати кордон з ікрою, якщо її вага становить не більше 125 г на людину. Також на митниці пропускають:

свіжі овочі/фрукти — до 5 кг;

шоколад — одну плитку;

мед — до 2 кг;

яйця та яєчні вироби — до 2 кг;

каву — до 500 г;

чай — до 100 г;

торти, цукерки і випічку — до 2 кг;

морепродукти і рибу — до 5 кг;

суміші дитячого харчування — до 5 кг.

Що стосується акцизних товарів, то ліміт такий: максимум 2 пачки сигарет, 2 пачки електронних цигарок, 10 сигар і 50 г тютюну. З алкоголю не заборонено перевозити до 2 л вина, 5 л пива, 1 л міцних напоїв із вмістом спирту понад 22%, 2 л слабоалкогольних виробів (до 22% спирту).

Також на сайті Державної митної служби нагадали, що українцям заборонено ввозити товари, які класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД. Мова про продукти харчування тваринного і рослинного походження, жири, олії, готові страви. Водночас правило не поширюється на харчі вагою до 10 кг в упаковці виробника, надіслані через міжнародні поштові служби.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році планують запустити систему авторизації подорожей ETIAS. У Європейському Союзі давно відкладають запровадження, але згодом нововведення запрацює. Тоді отримання дозволу на перетин кордону стане обов’язковим для громадян 60 країн, що мають безвізовий режим з ЄС.

Також ми писали, що для власників транспортних засобів змінилися правила перетину кордону Молдови у 2025 році. Відтепер водіям необхідно мати чинний сертифікат технічного огляду автомобіля, інакше проїзд заборонять.