Молдова запровадила зміни для українців на авто — що відомо

Кордон України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

В 2025 році змінилися правила перетину кордону Молдови. Нові вимоги стосуються власників транспортних засобів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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В ДПСУ попередили, що українцям, які планують в'їзд до Республіки Молдова, необхідно мати при собі чинний сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

"У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати чинні сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в'їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених постановою уряду РМ від 13.05.2009 № 357)", — йдеться у повідомленні.

Авто на митниці. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Без вищезазначеного документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

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