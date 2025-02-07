Молдова ввела изменения для украинцев на авто - что известно

Граница Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

В 2025 году изменились правила пересечения границы Молдовы. Новые требования касаются владельцев транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В ГПСУ предупредили, что украинцам, которые планируют въезд в Республику Молдова, необходимо иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства.

"В действие вступила норма, которая обязывает водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных постановлением правительства РМ от 13.05.2009 № 357)", — говорится в сообщении.

Авто на таможне. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Без вышеупомянутого документа пограничники Республики Молдова будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.

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