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Молдова внедрила изменения — украинцев разворачивают на границе

7 февраля 2025 15:15
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Молдова ввела изменения для украинцев на авто - что известно
Граница Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

В 2025 году изменились правила пересечения границы Молдовы. Новые требования касаются владельцев транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В ГПСУ предупредили, что украинцам, которые планируют въезд в Республику Молдова, необходимо иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства.

"В действие вступила норма, которая обязывает водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных постановлением правительства РМ от 13.05.2009 № 357)", — говорится в сообщении.

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Авто на таможне. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Без вышеупомянутого документа пограничники Республики Молдова будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.

Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибки с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также мы писали о лекарствах, которые категорически запрещены в Европейском Союзе.

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