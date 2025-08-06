Не все пассажиры об этом знают — почему могут отказать во входе в метро в августе

Ограничения для пассажиров — кого не пустят в метро в августе
Киевский метрополитен остается самым быстрым способом добраться из одного района столицы в другой. Но воспользоваться подземкой можно лишь при условии соблюдения правил. В некоторых случаях пассажиру могут отказать во входе.
О том, кого и по каким причинам в августе 2025 года могут не пропустить через турникеты подземки, отмечается в правилах пользования Киевским метрополитеном.
Почему некоторых пассажиров не пускают в метро
Чтобы пройти в метро, нужно иметь действительный электронный билет, зарегистрированный в системе АСОП.
Если билет просрочен, недействителен или отсутствует в базе — турникет не пропустит.
Это касается и льготников. Даже бесплатный проезд возможен только с актуальным электронным билетом, оформленным на владельца. Если документ чужой или его срок действия закончился, вход будет заблокирован.
Действуют и правила относительно перевозки багажа. Если вещи пассажира превышают допустимые габариты или представляют потенциальную опасность, доступ к подземке могут ограничить.
Какой багаж запрещено перевозить в метрополитене
Некоторые вещи запрещено перевозить в столичном метрополитене. Это сделано для безопасности пассажиров и сохранности оборудования. Запрещено:
- Рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см.
- Клетки или контейнеры с габаритами более 120 см в сумме измерений.
- Длинные предметы более 220 см (удочки, трубы, садовый инвентарь и т.д.).
- Багаж на тележках (исключение — чемоданы или сумки на колесах до 200 см в сумме измерений).
- Любые предметы, если длина + ширина + высота вместе более 200 см.
- Огнеопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические или едкие вещества, а также газовые и кислородные баллоны.
- Вещи без надежного крепления, которые могут травмировать или испачкать пассажиров, или повредить имущество метро.
Перевозка животных в метро в августе 2025 года
Правила позволяют брать с собой домашних любимцев, но только при условии соблюдения требований. Кошки должны быть в специальных переносках, мелкие животные — в клетках или контейнерах, а небольших собак (до 45 см в холке) можно перевозить в контейнере или держать на руках.
Большие собаки в метро запрещены, за исключением собак-поводырей, которые должны иметь ошейник, поводок и намордник. Пассажиров с дикими или экзотическими животными, в частности обезьянами, хищными птицами, рептилиями или змеями, в подземку не пустят.
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