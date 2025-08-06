Не все пассажиры об этом знают — почему могут отказать во входе в метро в августе

Женщины возле турникетов метро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский метрополитен остается самым быстрым способом добраться из одного района столицы в другой. Но воспользоваться подземкой можно лишь при условии соблюдения правил. В некоторых случаях пассажиру могут отказать во входе.

О том, кого и по каким причинам в августе 2025 года могут не пропустить через турникеты подземки, отмечается в правилах пользования Киевским метрополитеном.

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Почему некоторых пассажиров не пускают в метро

Чтобы пройти в метро, нужно иметь действительный электронный билет, зарегистрированный в системе АСОП.

Если билет просрочен, недействителен или отсутствует в базе — турникет не пропустит.

Это касается и льготников. Даже бесплатный проезд возможен только с актуальным электронным билетом, оформленным на владельца. Если документ чужой или его срок действия закончился, вход будет заблокирован.

Действуют и правила относительно перевозки багажа. Если вещи пассажира превышают допустимые габариты или представляют потенциальную опасность, доступ к подземке могут ограничить.

Какой багаж запрещено перевозить в метрополитене

Некоторые вещи запрещено перевозить в столичном метрополитене. Это сделано для безопасности пассажиров и сохранности оборудования. Запрещено:

Рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см. Клетки или контейнеры с габаритами более 120 см в сумме измерений. Длинные предметы более 220 см (удочки, трубы, садовый инвентарь и т.д.). Багаж на тележках (исключение — чемоданы или сумки на колесах до 200 см в сумме измерений). Любые предметы, если длина + ширина + высота вместе более 200 см. Огнеопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические или едкие вещества, а также газовые и кислородные баллоны. Вещи без надежного крепления, которые могут травмировать или испачкать пассажиров, или повредить имущество метро.

Перевозка животных в метро в августе 2025 года

Правила позволяют брать с собой домашних любимцев, но только при условии соблюдения требований. Кошки должны быть в специальных переносках, мелкие животные — в клетках или контейнерах, а небольших собак (до 45 см в холке) можно перевозить в контейнере или держать на руках.

Большие собаки в метро запрещены, за исключением собак-поводырей, которые должны иметь ошейник, поводок и намордник. Пассажиров с дикими или экзотическими животными, в частности обезьянами, хищными птицами, рептилиями или змеями, в подземку не пустят.

Ранее мы писали, что в Украине для пожилых людей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, но не все перевозки подпадают под эту льготу — даже после 60 лет за отдельные поездки придётся платить.

Также мы рассказывали, что несмотря на отсутствие внутренних авиарейсов, украинцы продолжают пользоваться самолетами, вылетая из соседних стран. Перед путешествием стоит ознакомиться с правилами авиакомпаний, ведь некоторые вещи запрещено брать на борт.