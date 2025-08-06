Не всі пасажири про це знають — чому можуть відмовити у вході в метро у серпні

Жінки біля турнікетів метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський метрополітен залишається найшвидшим способом дістатися з одного району столиці до іншого. Але скористатися підземкою можна лише за умови дотримання правил. У деяких випадках пасажиру можуть відмовити у вході.

Про те, кого та з яких причин у серпні 2025 року можуть не пропустити через турнікети підземки, зазначається в правилах користування Київським метрополітеном.

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Чому деяких пасажирів не пускають у метро

Щоб пройти у метро, потрібно мати дійсний електронний квиток, зареєстрований у системі АСОП.

Якщо квиток прострочений, недійсний або відсутній у базі — турнікет не пропустить.

Це стосується і пільговиків. Навіть безплатний проїзд можливий лише з актуальним електронним квитком, оформленим на власника. Якщо документ чужий або його термін дії закінчився, вхід буде заблоковано.

Діють і правила щодо перевезення багажу. Якщо речі пасажира перевищують допустимі габарити або становлять потенційну небезпеку, доступ до підземки можуть обмежити.

Який багаж заборонено перевозити в метрополітені

Деякі речі заборонено перевозити в столичному метрополітені. Це зроблено для безпеки пасажирів та збереження обладнання. Заборонено:

Рулони діаметром понад 15 см і довжиною більше ніж 170 см. Клітки чи контейнери з габаритами понад 120 см у сумі вимірів. Довгі предмети понад 220 см (вудки, труби, садовий інвентар тощо). Багаж на візках (виняток — валізи чи сумки на колесах до 200 см у сумі вимірів). Будь-які предмети, якщо довжина + ширина + висота разом більше ніж 200 см. Вогненебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні чи їдкі речовини, а також газові та кисневі балони. Речі без надійного кріплення, які можуть травмувати чи забруднити пасажирів або пошкодити майно метро.

Перевезення тварин у метро у серпні 2025 року

Правила дозволяють брати із собою домашніх улюбленців, але лише за умови дотримання вимог. Кішки мають бути у спеціальних переносках, дрібні тварини — у клітках або контейнерах, а невеликих собак (до 45 см у холці) можна перевозити у контейнері або тримати на руках.

Великі собаки у метро заборонені, за винятком собак-поводирів, які повинні мати нашийник, повідець і намордник. Пасажирів із дикими чи екзотичними тваринами, зокрема мавпами, хижими птахами, рептиліями чи зміями, до підземки не пустять.

Раніше ми писали, що в Україні для людей похилого віку передбачено безплатний проїзд у громадському транспорті, але не всі перевезення підпадають під цю пільгу — навіть після 60 років за окремі поїздки доведеться платити.

Також ми розповідали, що, попри відсутність внутрішніх авіарейсів, українці продовжують користуватися літаками, вилітаючи з сусідніх країн. Перед подорожжю варто ознайомитися з правилами авіакомпаній, адже деякі речі заборонено брати на борт.