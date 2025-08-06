Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Обмеження для пасажирів — кого не пустять в метро у серпні

Обмеження для пасажирів — кого не пустять в метро у серпні

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 15:15
Не всі пасажири про це знають — чому можуть відмовити у вході в метро у серпні
Жінки біля турнікетів метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський метрополітен залишається найшвидшим способом дістатися з одного району столиці до іншого. Але скористатися підземкою можна лише за умови дотримання правил. У деяких випадках пасажиру можуть відмовити у вході.

Про те, кого та з яких причин у серпні 2025 року можуть не пропустити через турнікети підземки, зазначається в правилах користування Київським метрополітеном.

Реклама
Читайте також:

Чому деяких пасажирів не пускають у метро

Щоб пройти у метро, потрібно мати дійсний електронний квиток, зареєстрований у системі АСОП.
 Якщо квиток прострочений, недійсний або відсутній у базі — турнікет не пропустить.

Це стосується і пільговиків. Навіть безплатний проїзд можливий лише з актуальним електронним квитком, оформленим на власника. Якщо документ чужий або його термін дії закінчився, вхід буде заблоковано.

Діють і правила щодо перевезення багажу. Якщо речі пасажира перевищують допустимі габарити або становлять потенційну небезпеку, доступ до підземки можуть обмежити.

Який багаж заборонено перевозити в метрополітені

Деякі речі заборонено перевозити в столичному метрополітені. Це зроблено для безпеки пасажирів та збереження обладнання. Заборонено:

  1. Рулони діаметром понад 15 см і довжиною більше ніж 170 см.
  2. Клітки чи контейнери з габаритами понад 120 см у сумі вимірів.
  3. Довгі предмети понад 220 см (вудки, труби, садовий інвентар тощо).
  4. Багаж на візках (виняток — валізи чи сумки на колесах до 200 см у сумі вимірів).
  5. Будь-які предмети, якщо довжина + ширина + висота разом більше ніж 200 см.
  6. Вогненебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні чи їдкі речовини, а також газові та кисневі балони.
  7. Речі без надійного кріплення, які можуть травмувати чи забруднити пасажирів або пошкодити майно метро.

Перевезення тварин у метро у серпні 2025 року

Правила дозволяють брати із собою домашніх улюбленців, але лише за умови дотримання вимог. Кішки мають бути у спеціальних переносках, дрібні тварини — у клітках або контейнерах, а невеликих собак (до 45 см у холці) можна перевозити у контейнері або тримати на руках. 

Великі собаки у метро заборонені, за винятком собак-поводирів, які повинні мати нашийник, повідець і намордник. Пасажирів із дикими чи екзотичними тваринами, зокрема мавпами, хижими птахами, рептиліями чи зміями, до підземки не пустять.

Раніше ми писали, що в Україні для людей похилого віку передбачено безплатний проїзд у громадському транспорті, але не всі перевезення підпадають під цю пільгу — навіть після 60 років за окремі поїздки доведеться платити.

Також ми розповідали, що, попри відсутність внутрішніх авіарейсів, українці продовжують користуватися літаками, вилітаючи з сусідніх країн. Перед подорожжю варто ознайомитися з правилами авіакомпаній, адже деякі речі заборонено брати на борт.

транспорт пассажиры проїзд громадський транспорт метрополітен
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації