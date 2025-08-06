Не всі пасажири про це знають — чому можуть відмовити у вході в метро у серпні

Обмеження для пасажирів — кого не пустять в метро у серпні
Київський метрополітен залишається найшвидшим способом дістатися з одного району столиці до іншого. Але скористатися підземкою можна лише за умови дотримання правил. У деяких випадках пасажиру можуть відмовити у вході.
Про те, кого та з яких причин у серпні 2025 року можуть не пропустити через турнікети підземки, зазначається в правилах користування Київським метрополітеном.
Чому деяких пасажирів не пускають у метро
Щоб пройти у метро, потрібно мати дійсний електронний квиток, зареєстрований у системі АСОП.
Якщо квиток прострочений, недійсний або відсутній у базі — турнікет не пропустить.
Це стосується і пільговиків. Навіть безплатний проїзд можливий лише з актуальним електронним квитком, оформленим на власника. Якщо документ чужий або його термін дії закінчився, вхід буде заблоковано.
Діють і правила щодо перевезення багажу. Якщо речі пасажира перевищують допустимі габарити або становлять потенційну небезпеку, доступ до підземки можуть обмежити.
Який багаж заборонено перевозити в метрополітені
Деякі речі заборонено перевозити в столичному метрополітені. Це зроблено для безпеки пасажирів та збереження обладнання. Заборонено:
- Рулони діаметром понад 15 см і довжиною більше ніж 170 см.
- Клітки чи контейнери з габаритами понад 120 см у сумі вимірів.
- Довгі предмети понад 220 см (вудки, труби, садовий інвентар тощо).
- Багаж на візках (виняток — валізи чи сумки на колесах до 200 см у сумі вимірів).
- Будь-які предмети, якщо довжина + ширина + висота разом більше ніж 200 см.
- Вогненебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні чи їдкі речовини, а також газові та кисневі балони.
- Речі без надійного кріплення, які можуть травмувати чи забруднити пасажирів або пошкодити майно метро.
Перевезення тварин у метро у серпні 2025 року
Правила дозволяють брати із собою домашніх улюбленців, але лише за умови дотримання вимог. Кішки мають бути у спеціальних переносках, дрібні тварини — у клітках або контейнерах, а невеликих собак (до 45 см у холці) можна перевозити у контейнері або тримати на руках.
Великі собаки у метро заборонені, за винятком собак-поводирів, які повинні мати нашийник, повідець і намордник. Пасажирів із дикими чи екзотичними тваринами, зокрема мавпами, хижими птахами, рептиліями чи зміями, до підземки не пустять.
Раніше ми писали, що в Україні для людей похилого віку передбачено безплатний проїзд у громадському транспорті, але не всі перевезення підпадають під цю пільгу — навіть після 60 років за окремі поїздки доведеться платити.
Також ми розповідали, що, попри відсутність внутрішніх авіарейсів, українці продовжують користуватися літаками, вилітаючи з сусідніх країн. Перед подорожжю варто ознайомитися з правилами авіакомпаній, адже деякі речі заборонено брати на борт.
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