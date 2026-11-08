Счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

Из-за поврежденной пломбы на электросчетчике потребителю могут выставить огромный счет. Так произошло с украинцем, с которого требовали 36 500 гривен. Мужчина отрицал нарушение, однако облэнерго настаивало на своем и подало в суд. Но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что энергетики допустили ошибку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Хмельницкий апелляционный суд.

Реклама

За что облэнерго требовало 36 500 гривен

В марте 2025 года сотрудники "Хмельницкоблэнерго" проверили электросчетчик в доме жителя Каменца-Подольского. В ходе осмотра обнаружили поврежденную пломбу на учетном шкафу. По мнению энергетиков, из-за этого можно было получить доступ к частям электросчетчика, отвечающим за учет электроэнергии.

Сотрудники составили акт о нарушении. Владелец сразу же опроверг, что пломба была повреждена. Несмотря на это, комиссия облэнерго рассчитала стоимость электроэнергии, которая, по ее мнению, была потреблена без надлежащего учета.

Поскольку мужчина добровольно платить отказался, компания подала иск. Вместе с дополнительными начислениями с потребителя требовали 36 500 гривен. Каменец-Подольский горрайонный суд поддержал энергетиков и обязал мужчину выплатить деньги. Но он обжаловал это решение.

Читайте также:

Почему суд отказал облэнерго

В ходе апелляции мужчина обратил внимание на то, что энергетики так и не доказали повреждение пломбы. Они составили акт, но экспертизу, которая могла бы подтвердить нарушение, не провели.

Обленерго настаивало, что в такой ситуации экспертиза не обязательна. Но апелляционный суд с этим не согласился. Судьи пояснили, что правила действительно предусматривают случаи, когда экспертизу можно не проводить. Например, если пломбы вообще нет.

Но в данной ситуации пломба оставалась на месте, а сотрудники компании заявили о ее повреждении. При таких обстоятельствах факт нарушения необходимо подтвердить экспертизой специализированной организации. До получения ее результатов у компании не было оснований рассчитывать стоимость неучтенной электроэнергии. К тому же мужчина с самого начала оспаривал выводы проверки.

В результате предварительное решение было отменено, а "Хмельницкоблэнерго" полностью отказали в иске на 36 500 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как сократить расходы на электроэнергию при использовании бойлера. На счета влияют объем бака, температура нагрева и техническое состояние водонагревателя. А двузонный счетчик позволяет нагревать воду ночью по половине обычного тарифа.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам могут начислить дополнительную плату за холодную воду. Если счетчик не прошел поверку раз в четыре года, жильца приравнивают к потребителю без счетчика. Тогда ему могут приписать часть небаланса воды в доме, поэтому своевременная поверка поможет избежать лишних расходов.