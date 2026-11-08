Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН

Через пошкоджену пломбу на електролічильнику споживачу можуть виставити величезний рахунок. Так сталося з українцем, з якого вимагали 36 500 гривень. Чоловік заперечував порушення, однак обленерго наполягало на своєму і подало до суду. Але під час розгляду справи з'ясувалося, що енергетики припустилися помилки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Хмельницький апеляційний суд.

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За що обленерго вимагало 36 500 гривень

У березні 2025 року працівники "Хмельницькобленерго" перевірили електролічильник у будинку жителя Кам'янця-Подільського. Під час огляду виявили пошкоджену пломбу на шафі обліку. На думку енергетиків, через це можна було отримати доступ до частин електролічильника, які відповідають за облік електроенергії.

Працівники склали акт про порушення. Власник одразу заперечив, що пломба була пошкоджена. Попри це комісія обленерго розрахувала вартість електроенергії, яку, на її думку, спожили без належного обліку.

Оскільки чоловік добровільно платити відмовився, компанія подала позов. Разом з додатковими нарахуваннями зі споживача вимагали 36 500 гривень. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд підтримав енергетиків і зобов'язав чоловіка сплатити гроші. Але він оскаржив це рішення.

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Чому суд відмовив обленерго

Під час апеляції чоловік звернув увагу, що енергетики так і не довели пошкодження пломби. Вони склали акт, але експертизу, яка могла б підтвердити порушення, не провели.

Обленерго наполягало, що в такій ситуації експертиза необов'язкова. Але апеляційний суд з цим не погодився. Судді пояснили, що правила справді передбачають випадки, коли експертизу можна не проводити. Наприклад, якщо пломби взагалі немає.

Але в цій ситуації пломба залишалася на місці, а працівники компанії заявили про її пошкодження. За таких обставин факт порушення потрібно підтвердити експертизою спеціалізованої організації. До отримання її результатів компанія не мала підстав розраховувати вартість необлікованої електроенергії. До того ж чоловік з самого початку заперечував висновки перевірки.

У результаті попереднє рішення скасували, а "Хмельницькобленерго" повністю відмовили в позові на 36 500 гривень.

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