Пересечение границы ЕС: сколько будет стоить въезд для украинцев в 2026 году

Выезд из Украины в ЕС. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В последнем квартале 2026 года на территории Европейского Союза заработает новая система оформления платного разрешения на въезд для граждан третьих стран. Иностранцев обяжут подавать заявки на выдачу разрешений, иначе пересечение внешней границы ЕС будет невозможным. Новое требование распространится на украинцев.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал ETIAS.

Сколько будет стоить разрешение на въезд

Иностранцам придется платить сбор в размере 20 евро для получения разрешения на помещение по территории Европейского Союза. Хорошая новость в том, что ETIAS будут выдавать на период до трех лет.

Иными словами, тратить средства каждый раз при пересечении границы не нужно — достаточно делать это один раз в течение нескольких лет. Однако документ утратит силу при завершении срока действия паспорта гражданина.

"ETIAS начнет работу в последнем квартале 2026 года. Сейчас от путешественников не требуется никаких действий. Европейский Союз сообщит о конкретной дате начала работы ETIAS за несколько месяцев до его запуска", — говорится на портале.

Кто не будет платить за ETIAS

Заявители в возрасте до 18 лет или старше 70 лет освобождаются от оплаты за оформление разрешения ETIAS. Также новая система не распространяется на граждан ЕС, членов их семей и лиц с действительной визой.

Разрешение предусматривает право въезжать и оставаться в любой стране Европы, которая требует ETIAS, только для краткосрочного пребывания. Речь идет о стандартном сроке по безвизовому режиму — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

При этом гарантии беспрепятственного пересечения границы нет. Если человек не соответствует условиям въезда, то действительный ETIAS не будет основанием пропустить путешественника. Пограничники будут проверять паспорт и другие документы, дабы убедиться, что пребывание не запрещено.

Что еще нужно знать украинцам

