Перетин кордону ЄС: скільки буде коштувати в’їзд для українців у 2026 році

Виїзд з України в ЄС. Фото: ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

В останньому кварталі 2026 року на території Європейського Союзу запрацює нова система оформлення платного дозволу на в'їзд для громадян третіх країн. Іноземців зобов'яжуть подавати заявки на видачу дозволів, інакше перетин зовнішнього кордону ЄС буде неможливим. Нова вимога пошириться на українців.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал ETIAS.

Скільки буде коштувати дозвіл на в'їзд

Іноземцям доведеться платити збір у розмірі 20 євро для отримання дозволу на приміщення територією Європейського Союзу. Хороша новина в тому, що ETIAS будуть видавати на період до трьох років.

Іншими словами, витрачати кошти щоразу при перетині кордону не потрібно — достатньо робити це один раз протягом кількох років. Однак документ втратить чинність при завершенні терміну дії паспорта громадянина.

"ETIAS розпочне роботу в останньому кварталі 2026 року. Наразі від мандрівників не потрібно жодних дій. Європейський Союз повідомить про конкретну дату початку роботи ETIAS за кілька місяців до його запуску", — йдеться на порталі.

Читайте також:

Хто не буде платити за ETIAS

Заявники віком до 18 років або старше 70 років звільняються від оплати за оформлення дозволу ETIAS. Також нова система не поширюється на громадян ЄС, членів їх сімей та осіб з дійсною візою.

Дозвіл передбачає право в'їжджати і залишатися в будь-якій країні Європи, яка вимагає ETIAS, тільки для короткострокового перебування. Йдеться про стандартний термін за безвізовим режимом — до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Водночас гарантії безперешкодного перетину кордону немає. Якщо людина не відповідає умовам в'їзду, то дійсний ETIAS не буде підставою пропустити мандрівника. Прикордонники перевірятимуть паспорт та інші документи, аби пересвідчитися, що перебування не заборонене.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які суми готівки потрібно декларувати на кордоні в різних країнах. Мінімальні ліміти відрізняються залежно від території перебування. Наприклад, обмеження в ЄС становить 10 000 євро в еквіваленті, у Китаї — 5 000 доларів і 20 000 юанів, у Туреччині — 10 000 євро і 25 000 турецьких лір.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки грошей потрібно для в'їзду в різні країни Європейського Союзу. На кордоні доведеться підтвердити свою фінансову спроможність, тобто показати мінімальну суму готівки. Ми дізналися, які ліміти встановлені на одну добу запланованого перебування.