Мужчина на колесном кресле. Фото: УНИАН

В Украине произошли изменения для людей с инвалидностью, и теперь им не всегда придется проходить повторные освидетельствования состояния здоровья. Кабинет Министров обновил правила определения сроков инвалидности, предусмотрев для одних групп четкие сроки, а для отдельных лиц — возможность получить группу на бессрочной основе уже во время первого осмотра.

Об этом сообщает юридическая компания "Мережа права", передают Новини.LIVE.

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На какой срок будет устанавливаться инвалидность

Правительство обновило правила установления инвалидности, и теперь для лиц с различными группами будут действовать новые сроки.

При первичном освидетельствовании они будут следующими:

I группа — от 1 до 5 лет или бессрочно;

II группа — на 2 года;

III группа — на 1 год.

Ключевое изменение касается украинцев с первой группой инвалидности, ведь они имеют возможность получить бессрочный статус при первичном освидетельствовании без необходимости в дальнейшем регулярно проходить осмотры для подтверждения инвалидности.

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Кому могут установить инвалидность на бессрочный срок

Как сообщает Правительственный портал, в Украине пересмотрели перечень заболеваний и анатомических нарушений, дающих основания для установления инвалидности без повторной оценки. Обновленный список насчитывает 97 пунктов с конкретизированными критериями.

В частности, бессрочную инвалидность могут установить гражданам:

с необратимыми анатомическими нарушениями, в частности потерей конечностей или органов, если состояние соответствует установленным критериям;

которые непрерывно имеют I группу инвалидности в течение пяти лет.

Отдельные правила правительство установило для украинцев, страдающих онкологическими и тяжелыми хроническими заболеваниями. Таким людям инвалидность могут установить сразу на 5 лет при наличии определенных медицинских показаний.

Кроме того, право на бессрочную инвалидность предусмотрено для граждан, достигших пенсионного возраста на льготных условиях.

Правила повторной оценки

Если гражданин, у которого уже установлена инвалидность, проходит повторное обследование, срок продления статуса может составлять от 1 до 3 лет. Также в предусмотренных случаях инвалидность может быть установлена на бессрочный срок.

В случаях, когда состояние здоровья стабильно остается неудовлетворительным, но при повторной оценке инвалидность вновь установлена на минимальный срок, необходимо проверить правильность установленного срока и выяснить, имеются ли основания для бессрочного установления группы.

Недавно Новини.LIVE писали о новых выплатах по инвалидности с 1 января 2027 года. В Украине увеличат пособия детям с инвалидностью и гражданам, которым установили инвалидность в детстве. В зависимости от группы и индивидуальных потребностей размер выплат может достигать 16 000 грн.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы имеют право на повышенную пенсию по инвалидности. В частности, это касается ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Например, люди с первой группой инвалидности получают не менее 20 653,55 грн.