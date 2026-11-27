Чоловік на колісному кріслі. Фото: УНІАН

В Україні відбулися зміни для людей з інвалідністю, й тепер їм не завжди доведеться проходити повторні оцінювання стану здоров'я. Кабінет Міністрів оновив правила визначення строків інвалідності, передбачивши для одних груп чіткі періоди, а для окремих людей — можливість отримати групу безстроково вже під час першого огляду.

Про це повідомляє юридична компанія "Мережа права", передають Новини.LIVE.

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На який строк встановлюватимуть інвалідність

Уряд оновив правила встановлення інвалідності й тепер для осіб з різними групами діятимуть нові строки.

Під час первинного оцінювання вони будуть такими:

І група — від 1 до 5 років або безстроково;

II група — на 2 роки;

III група — на 1 рік.

Ключова зміна стосується українців з першою групою інвалідності, адже вони мають можливість отримати безстроковий статус під час першого оцінювання без потреби надалі регулярно проходити огляди для підтвердження інвалідності.

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Кому інвалідність можуть встановити безстроково

Як повідомляє Урядовий портал, в Україні переглянули перелік захворювань та анатомічних порушень, що дають підстави для встановлення інвалідності без повторного оцінювання. Оновлений список налічує 97 пунктів із конкретизованими критеріями.

Зокрема, безстрокову інвалідність можуть встановити для громадян:

з незворотними анатомічними порушеннями, зокрема втратою кінцівок або органів, якщо стан відповідає визначеним критеріям;

які безперервно мають І групу інвалідності протягом п'яти років.

Окремі правила уряд встановив для українців, які мають онкологічні та тяжкі хронічні захворювання. Таким людям інвалідність можуть встановити одразу на 5 років, за наявності певних медичних показань.

Крім того, право на безстрокову інвалідність передбачили для громадян, які досягли пенсійного віку на пільгових умовах.

Правила повторного оцінювання

Якщо громадянин вже має встановлену інвалідність проходить повторний огляд, строк продовження статусу може становити від 1 до 3 років. Також у передбачених випадках інвалідність можуть встановити безстроково.

У випадках, коли стан здоров'я стабільно залишається незадовільним, але під час повторного оцінювання інвалідність знову встановили на мінімальний термін, необхідно перевірити правильність визначеного строку та дізнатися, чи є підстави для безстрокового встановлення групи.

Нещодавно Новини.LIVE писали про нові виплати по інвалідності з 1 січня 2027 року. В Україні збільшать допомогу дітям з інвалідністю та громадянам, яким встановили інвалідність у дитинстві. Залежно від групи та індивідуальних потреб розмір виплат може сягати 16 000 грн.

Також ми повідомляли, що деякі українці мають право на підвищену пенсію по інвалідності. Зокрема, це стосується ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Наприклад, люди з першою групою інвалідності отримують щонайменше 20 653,55 грн.