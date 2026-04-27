Переоформить имущество на детей в Украине стало проще: как изменилась процедура в 2026 году

В Украине упростили правила оформления имущества на детей. Президент уже подписал закон №4824-IX. Он заработает через месяц после официального обнародования.

О том, как изменились правила оформления имущества на детей в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Как изменились правила оформления имущества на детей

Ранее, если ребенку, например, дарили квартиру или другое ценное имущество, нужно было получать разрешение органа опеки и попечительства. Теперь от этого отказались — достаточно согласия родителей.

Это упрощение касается не только недвижимости, но и недостроенных объектов, будущего жилья, а также другого ценного имущества, в частности автомобилей.

Имеет ли значение возраст ребенка при оформлении имущества

Новые правила зависят от возраста ребенка. Дети до 14 лет сами могут делать лишь мелкие покупки, а все серьезные сделки за них подписывают родители или законные представители — с нотариального согласия второго родителя.

Подростки от 14 до 18 лет уже могут подписывать договоры самостоятельно, но тоже с нотариального согласия обоих родителей. Есть и исключения. Согласие одного из родителей не требуется, если он или она:

пропал без вести;

находится в плену;

имеют неизвестное местонахождение;

не живет с ребенком более полугода и не принимает участия в его воспитании.

При этом важно учитывать, что речь идет лишь о получении активов. При продаже или ином отчуждении имущества ребенка — как и раньше, требуется разрешение органа опеки и попечительства.

