Переоформити майно на дітей в Україні стало простіше: як змінилась процедура у 2026 році

Передати майно дітям стане простіше. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні спростили правила оформлення майна на дітей. Президент уже підписав закон №4824-IX. Він запрацює через місяць після офіційного оприлюднення.

Як змінились правила оформлення майна на дітей у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Як змінились правила оформлення майна на дітей

Раніше, якщо дитині, наприклад, дарували квартиру чи інше цінне майно, потрібно було отримувати дозвіл органу опіки та піклування. Тепер від цього відмовились — достатньо згоди батьків.

Це спрощення стосується не лише нерухомості, а й недобудованих об’єктів, майбутнього житла, а також іншого цінного майна, зокрема автомобілів.

Чи має значення вік дитини при оформленні майна

Нові правила залежать від віку дитини. Діти до 14 років самі можуть робити лише дрібні покупки, а всі серйозні угоди за них підписують батьки або законні представники — із нотаріальною згодою другого з батьків.

Читайте також:

Підлітки від 14 до 18 років уже можуть підписувати договори самостійно, але теж за нотаріальною згодою обох батьків. Є й винятки. Згода одного з батьків не потрібна, якщо він або вона:

зник безвісти;

перебуває в полоні;

мають невідоме місцеперебування;

не живе з дитиною понад пів року і не бере участі в її вихованні.

При цьому важливо враховувати, що мова йде лише про отримання активів. При продажі чи іншому відчуженні майна дитини — як і раніше, потрібен дозвіл органу опіки та піклування.

