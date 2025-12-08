С 2026 года Грузия меняет правила для иностранцев — за что могут оштрафовать и депортировать

Люди садятся в самолет. Фото: Pexels

С начала нового года Грузия существенно ужесточает правила въезда и пребывания иностранцев. В 2026 году медицинская страховка станет обязательным условием для пересечения границы. Если полиса нет или он не соответствует требованиям, человека могут оштрафовать, не впустить в страну или даже депортировать.

О том, как изменятся требования для иностранцев при пересечении границы Грузии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какую страховку будут требовать у иностранцев

Изменения для туристов, которые страна введет в 2026 году, закреплены в новой редакции закона Грузии "О туризме". Новые правила устанавливают минимальные суммы покрытия страхового полиса:

от 30 000 долларов — на стационарное лечение;

от 5 000 долларов — на экстренную амбулаторную помощь.

Страховка должна покрывать несчастные случаи, травмы, внезапные болезни, а также расходы на эвакуацию и транспортировку тела в случае смерти. Пограничники получат право проверять полис при въезде. Без действующего документа человека могут не пропустить.

Какие штрафы будут грозить туристам

Для тех, кто уже находится в стране, предусмотрены штрафы:

300 лари (примерно 4 693 грн) — за отсутствие страховки;

500-1000 лари (ориентировочно 7 823-15 646 грн) — для туристов, которые занимаются экстремальными видами спорта без соответствующего покрытия.

За повторные нарушения штрафы будут расти в два или три раза. Систематическое игнорирование правил может закончиться депортацией или запретом на повторный въезд.

Почему эти изменения важны для туристов

Эксперты напоминают, что горный туризм в Грузии связан с высокими рисками. Например, час работы спасательного вертолета может стоить 3 500-4 000 евро. Без нужной страховки эти расходы придется оплачивать самостоятельно.

Кроме того, прямые выплаты от иностранных страховых компаний доступны лишь в нескольких крупных частных клиниках Тбилиси и Батуми. В регионах заведениях туристам часто приходится оплачивать лечение из собственного кармана, а уже потом требовать компенсацию по полису.

