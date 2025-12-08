Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые правила для иностранцев в Грузии — что изменится в 2026

Новые правила для иностранцев в Грузии — что изменится в 2026

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:15
С 2026 года Грузия меняет правила для иностранцев — за что могут оштрафовать и депортировать
Люди садятся в самолет. Фото: Pexels

С начала нового года Грузия существенно ужесточает правила въезда и пребывания иностранцев. В 2026 году медицинская страховка станет обязательным условием для пересечения границы. Если полиса нет или он не соответствует требованиям, человека могут оштрафовать, не впустить в страну или даже депортировать.

О том, как изменятся требования для иностранцев при пересечении границы Грузии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какую страховку будут требовать у иностранцев

Изменения для туристов, которые страна введет в 2026 году, закреплены в новой редакции закона Грузии "О туризме". Новые правила устанавливают минимальные суммы покрытия страхового полиса:

  • от 30 000 долларов — на стационарное лечение;
  • от 5 000 долларов — на экстренную амбулаторную помощь.

Страховка должна покрывать несчастные случаи, травмы, внезапные болезни, а также расходы на эвакуацию и транспортировку тела в случае смерти. Пограничники получат право проверять полис при въезде. Без действующего документа человека могут не пропустить.

Какие штрафы будут грозить туристам

Для тех, кто уже находится в стране, предусмотрены штрафы:

  • 300 лари (примерно 4 693 грн) — за отсутствие страховки;
  • 500-1000 лари (ориентировочно 7 823-15 646 грн) — для туристов, которые занимаются экстремальными видами спорта без соответствующего покрытия.

За повторные нарушения штрафы будут расти в два или три раза. Систематическое игнорирование правил может закончиться депортацией или запретом на повторный въезд.

Почему эти изменения важны для туристов

Эксперты напоминают, что горный туризм в Грузии связан с высокими рисками. Например, час работы спасательного вертолета может стоить 3 500-4 000 евро. Без нужной страховки эти расходы придется оплачивать самостоятельно.

Кроме того, прямые выплаты от иностранных страховых компаний доступны лишь в нескольких крупных частных клиниках Тбилиси и Батуми. В регионах заведениях туристам часто приходится оплачивать лечение из собственного кармана, а уже потом требовать компенсацию по полису.

Ранее мы писали, что украинская железная дорога обнародовала новое расписание на 2025-2026 годы, которое начнет действовать с 14 декабря. В планах — запуск более десяти новых рейсов, в том числе международных.

Также мы рассказывали, что при планировании зимнего отдыха многие украинцы выбирают Карпаты. Некоторые едут в популярный Буковель, другие же ищут более доступные и менее известные, но не менее приятные места.

отдых Грузия страхование документы туризм
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации