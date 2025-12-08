Відео
Головна Економіка Нові правила для іноземців в Грузії — що зміниться у 2026

Нові правила для іноземців в Грузії — що зміниться у 2026

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 18:15
З 2026 року Грузія змінює правила для іноземців — за що можуть оштрафувати та депортувати
Люди сідають в літак. Фото: Pexels

З початку нового року Грузія суттєво посилює правила в’їзду та перебування іноземців. У 2026 році медична страховка стане обов’язковою умовою для перетину кордону. Якщо поліса немає або він не відповідає вимогам, людину можуть оштрафувати, не впустити в країну або навіть депортувати.

Про те, як зміняться вимоги для іноземців при перетині кордону Грузії, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яку страховку вимагатимуть в іноземців

Зміни для туристів, які країна запровадить у 2026 році, закріплені в новій редакції закону Грузії "Про туризм". Нові правила встановлюють мінімальні суми покриття страхового поліса:

  • від 30 000 доларів — на стаціонарне лікування;
  • від 5 000 доларів — на екстрену амбулаторну допомогу.

Страховка має покривати нещасні випадки, травми, раптові хвороби, а також витрати на евакуацію та транспортування тіла у разі смерті. Прикордонники отримають право перевіряти поліс під час в’їзду. Без чинного документа людину можуть не пропустити.

Які штрафи загрожуватимуть туристам

Для тих, хто вже перебуває в країні, передбачені штрафи:

  • 300 ларі (приблизно 4 693 грн) — за відсутність страховки;
  • 500-1000 ларі (орієнтовно 7 823-15 646 грн) — для туристів, які займаються екстремальними видами спорту без відповідного покриття.

За повторні порушення штрафи зростатимуть у два або три рази. Систематичне ігнорування правил може закінчитися депортацією або забороною на повторний в’їзд.

Чому ці зміни важливі для туристів

Експерти нагадують, що гірський туризм у Грузії пов’язаний із високими ризиками. Наприклад, година роботи рятувального гелікоптера може коштувати 3 500–4 000 євро. Без потрібної страховки ці витрати доведеться сплачувати самостійно.

Крім того, прямі виплати від іноземних страхових компаній доступні лише у кількох великих приватних клініках Тбілісі та Батумі. У регіонах закладах туристам часто доводиться оплачувати лікування з власної кишені, а вже потім вимагати компенсацію за полісом.

Раніше ми писали, що українська залізниця оприлюднила новий розклад на 2025–2026 роки, який почне діяти з 14 грудня. У планах — запуск понад десяти нових рейсів в тому числі міжнародних.

Також ми розповідали, що під час планування зимового відпочинку багато українців обирають Карпати. Дехто їде у популярний Буковель, інші ж шукають доступніші та менш відомі, але не менш приємні місця.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
