Новые лимиты на переводы для ФЛП и юридических лиц: что может измениться в 2026 году

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют ограничить исходящие переводы на карты для некоторых физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. 14 мая 2026 года банки и небанковские финансовые учреждения подписали обновленный меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Изменения начнут действовать через несколько месяцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие лимиты введут для ФЛП и юридических лиц в Украине.

Ограничения на переводы для ФЛП

Банки согласились распространить ограничения по исходящим переводам, которые давно действуют для физических лиц, на представителей бизнеса. Но только на новых (до шести месяцев) и "усыпленных" предпринимателей, а также на рисковых юридических лиц. Это предусмотрено текстом Меморандума, который опубликовало НАБУ.

Что касается ФЛП, то они столкнутся с измененными лимитами на объем ежемесячных исходящих операций в два этапа. Первый этап начнется через три месяца после подписания меморандума — с 1 сентября 2026 года. Он утвердит такие максимальные суммы:

для ФЛП 1 группы — до 600 000 гривен в месяц;

для ФЛП 2 и 3 группы — до 3 млн гривен в месяц.

Второй этап начнется с 1 декабря и предусматривает более строгие лимиты:

Читайте также:

для ФЛП 1 группы — до 400 000 гривен в месяц;

для ФЛП 2 и 3 группы — до 1 млн гривен в месяц.

Предприниматели смогут обратиться в банк, который их обслуживает, и подать запрос на повышение лимита. Среди уважительных причин в тексте меморандума определили сезонность (больше заказов и клиентов) или необходимость осуществления капитальных расходов.

Ограничения для юридических лиц

Компании тоже попали в поле зрения банковских учреждений, которые пытаются бороться со схемами дропов. Лимиты установят только для высокорисковых юрлиц — новых (до шести месяцев) и "усыпленных" (в отношении которых обнаружили более двух признаков компании-оболочки).

Также предусмотрены два этапа реализации ограничений:

с 1 сентября — лимит до 5 млн грн в месяц;

с 1 декабря — до 2 млн грн в месяц.

Опять же, финансовые учреждения могут повысить лимит, если по результатам проверки на основе рискоориентированного подхода было получено обоснованное заключение относительно реальной финансовой возможности клиента, который заявил большую сумму при установлении деловых отношений.

Отметим, по состоянию на май 2026 года меморандум подписали одни из крупнейших банков Украины. Среди них — Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, А-банк, "Идея банк", Коминбанк, Укрэксимбанк, "Юнекс банк" и другие — всего 25 финансовых учреждений.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с налогами для ФЛП и физических лиц в мае 2026 года. Ставки остались неизменными, следовательно финансовая нагрузка не увеличится. Предприниматели должны платить военный сбор, НДФЛ, единый социальный взнос и единый налог.

Также Новини.LIVE рассказывали, что исполнительная служба не может заблокировать некоторые счета украинцев. Если на карту поступают социальные выплаты или государственная помощь, ее не арестовывают. Однако иногда из-за технических или процедурных упущений случаются аресты.