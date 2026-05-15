Нові ліміти на перекази для ФОП та юридичних осіб: що може змінитися у 2026 році

Відділення ПриватБанку в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують обмежити вихідні перекази на картки для деяких фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. 14 травня 2026 року банки та небанківські фінансові установи підписали оновлений меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Зміни почнуть діяти через кілька місяців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ліміти запровадять для ФОПів та юридичних осіб в Україні.

Обмеження на перекази для ФОПів

Банки погодилися поширити обмеження щодо вихідних карткових переказів, які давно діють для фізичних осіб, на представників бізнесу. Але тільки на нових (до шести місяців) і "приспаних" підприємців, а також на ризикових юридичних осіб. Це передбачено текстом Меморандуму, який опублікувало НАБУ.

Щодо ФОПів, то вони стикнуться зі зміненими лімітами на обсяг щомісячних вихідних операцій у два етапи. Перший етап почнеться через три місяці після підписання меморандуму — з 1 вересня 2026 року. Він затвердить такі максимальні суми:

для ФОП 1 групи — до 600 000 гривень на місяць;

для ФОП 2 та 3 групи — до 3 млн гривень на місяць.

Другий етап почнеться з 1 грудня і передбачає більш суворі ліміти:

Читайте також:

для ФОП 1 групи — до 400 000 гривень на місяць;

для ФОП 2 та 3 групи — до 1 млн гривень на місяць.

Підприємці зможуть звернутися в банк, який їх обслуговує, і подати запит на підвищення ліміту. Серед поважних причин у тексті меморандуму визначили сезонність (більше замовлень і клієнтів) або необхідність здійснення капітальних витрат.

Обмеження для юридичних осіб

Компанії також потрапили в поле зору банківських установ, які намагаються боротися зі схемами дропів. Ліміти встановлять лише для високоризикових юросіб — нових (до шести місяців) і "приспаних" (щодо яких виявили понад дві ознаки компанії-оболонки).

Також передбачені два етапи реалізації обмежень:

з 1 вересня — ліміт до 5 млн грн на місяць;

з 1 грудня — до 2 млн грн на місяць.

Знову таки, фінансові установи можуть підвищити ліміт, якщо за результатами перевірки на основі ризикоорієнтованого підходу було отримано обґрунтований висновок щодо реальної фінансової можливості клієнта, який заявив більшу суму при встановленні ділових відносин.

Зазначимо, станом на травень 2026 року меморандум підписали одні з найбільших банків України. Серед них — Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, А-банк, "Ідея банк", Комінбанк, Укрексімбанк, "Юнекс банк" та інші — всього 25 фінансових установ.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з податками для ФОПів та фізичних осіб у травні 2026 року. Ставки залишилися незмінними, отже фінансове навантаження не збільшиться. Підприємці повинні платити військовий збір, ПДФО, єдиний соціальний внесок і єдиний податок.

Також Новини.LIVE розповідали, що виконавча служба не може заблокувати деякі рахунки українців. Якщо на картку надходять соціальні виплати чи державна допомога, її не арештовують. Однак інколи через технічні або процедурні недогляди трапляються арешти.