Мужчина изучает документы. Фото: Pexels

После официального приема на работу сотрудников обязывают подписать должностную инструкцию. В то же время, если сотрудник не согласен с некоторыми пунктами, отсутствие подписи само по себе не дает права игнорировать законные требования руководства. Однако если работодатель не может доказать, что человек действительно ознакомился со своими обязанностями, то ограничивать его в премии или зарплате нельзя.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Что говорит закон

Согласно статье 29 КЗоТ, работодатель обязан еще до начала работы проинформировать работника о его трудовой функции, перечне обязанностей, правах и условиях труда. В свою очередь, работник должен добросовестно выполнять порученную работу и соблюдать дисциплину.

В то же время руководство не имеет права требовать выполнения работы, которая не прописана в трудовом договоре. Должностная инструкция лишь указывает обязанности, но не может служить инструментом для произвольного возложения чужих функций.

На чьей стороне закон

Решающим фактором является не подпись, а доказанность факта ознакомления с документом:

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Работодатель может вынести выговор работнику. Например, Верховный Суд оставил в силе выговор библиотекарше. После конфликта с ученицей руководство вынесло работнице выговор за ненадлежащее поведение. Женщина категорически отказывалась принимать его. Она ссылалась на то, что отказалась подписывать инструкцию из-за несогласия с её положениями. Однако суды установили, что работница была ознакомлена с содержанием документа и продолжала работать, а сам факт проступка подтвердился. Но работодатель не имеет права в устной форме озвучивать должностные обязанности. Ситуация произошла на одной из фабрик Киева. Старшему мастеру цеха, которая отказалась подписывать новую должностную инструкцию, зачитали объемный документ вслух в присутствии свидетелей, составили акт об отказе, а впоследствии вынесли выговор и уволили. Апелляционный суд признал увольнение незаконным, восстановил женщину в должности и увеличил выплату за вынужденный прогул с 70 600 до 362 035,05 гривен. Зачитывание текста вслух не дает человеку реальной возможности изучить свои обязанности, а сам акт об отказе от подписи не доказывает факта ознакомления. Работодатель не имеет права сокращать доплаты. Верховный Суд поддержал работника, которому урезали производственную премию на 30% за якобы нарушение должностной инструкции. Почерковедческая экспертиза показала, что подпись об ознакомлении в документе поставило другое лицо, а значит, требовать соблюдения неизвестных работнику правил работодатель не имел права.

Как поступать в случае несогласия с инструкцией

Если работник обнаруживает в новой должностной инструкции незаконные пункты или функции, выходящие за рамки его специальности, следует действовать следующим образом:

Не игнорировать основные обязанности по трудовому договору, чтобы не дать поводов для обвинений в саботаже. Подать письменное обращение работодателю, указав конкретные спорные пункты инструкции и попросив разъяснить правовые основания их включения. Ссылаться на статьи 31, 32, 33 КЗоТ, если новые требования фактически изменяют трудовую функцию или означают перевод на другую работу без согласия работника с учетом специальных норм периода военного положения.

С чем еще стоит ознакомиться

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