Чоловік вивчає документи. Фото: Pexels

Після офіційного працевлаштування працівників зобовʼязують підписати посадову інструкцію. Водночас якщо працівник незгодний з деякими пунктами, відсутність підпису сама по собі не дає права ігнорувати законні вимоги керівництва. Проте якщо роботодавець не може довести, що людина справді ознайомилася зі своїми обов’язками, то обмежувати її у премії або зарплаті неможна.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Що каже закон

За статтею 29 КЗпП роботодавець зобов’язаний ще до початку роботи поінформувати працівника про його трудову функцію, перелік обов’язків, права та умови праці. Своєю чергою, працівник має сумлінно виконувати доручену роботу та дотримуватися дисципліни.

Водночас керівництво не має права вимагати виконання роботи, яка не прописана в трудовому договорі. Посадова інструкція лише зазначає обов’язки, але не може слугувати інструментом для довільного навішування чужих функцій.

На чиїй стороні закон

Вирішальним фактором є не підпис, а доведеність факту ознайомлення з документом:

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Роботодавець може оголосити догану працівникові. Наприклад, Верховний Суд залишив чинною догану бібліотекарці. Після конфлікту з ученицею, керівництво оголосило працівниці догану за неналежну поведінку. Жінка категорично відмовлялась приймати її. Вона посилалася на те, що відмовилася підписувати інструкцію через незгоду з її положеннями. Однак суди встановили, що працівниця була ознайомлена зі змістом документа і продовжувала працювати, а сам факт проступку підтвердився. Але роботодавець не має права в усній формі озвучувати посадові обовʼязки. Ситуація сталась на одній з фабрик Києва. Старшому майстру цеху, яка відмовилася підписувати нову посадову інструкцію, зачитали об’ємний документ вголос при свідках, склали акт про відмову, а згодом оголосили догану й звільнили. Апеляційний суд визнав звільнення незаконним, поновив жінку на посаді та збільшив виплату за вимушений прогул із 70 600 до 362 035,05 гривень. Зачитування тексту на слух не дає людині реальної можливості вивчити свої обов’язки, а сам акт про відмову від підпису не доводить факту ознайомлення. Роботодавець не має права урізати доплати. Верховний Суд підтримав працівника, якому урізали виробничу премію на 30% за нібито порушення посадової інструкції. Почеркознавча експертиза виявила, що підпис про ознайомлення в документі поставила інша особа, а отже, вимагати дотримання невідомих працівникові правил роботодавець не мав права.

Як поводитися при незгоді з інструкцією

Якщо працівник бачить у новій посадовій інструкції незаконні пункти або функції, що виходять за межі його спеціальності, діяти варто так:

Не ігнорувати базові обов’язки за своїм трудовим договором, щоб не дати підстав для звинувачень у саботажі. Подати письмове звернення роботодавцю, вказавши конкретні спірні пункти інструкції та попросивши роз’яснити правові підстави їх включення. Посилатися на статті 31, 32, 33 КЗпП, якщо нові вимоги фактично змінюють трудову функцію або означають переведення на іншу роботу без згоди працівника з урахуванням спеціальних норм періоду воєнного стану.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, коли працівники можуть вимагати працювати дистанційно. В умовах постійних російських обстрілів питання переходу на дистанційний формат роботи стає дедалі актуальнішим. Проте закон визначає чітку норму, яких саме працівників можна відпустити на онлайн, а яких — ні.

Також ми повідомляли, хто з українців може отримати додаткові 30 000 гривень до зарплати. Приємний бонус належить тим, хто рятує країну від російських обстрілів. Водночас урядова програма є тимчасовою.