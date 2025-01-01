Дешевые активности на новогодние праздники — как можно отдохнуть и сэкономить

Семья прогуливается по городу на новогодние праздники. Фото: Freepik

Новогодние праздники — это не только елка, подарки и теплые семейные вечера. Для многих это еще и отличный повод интересно провести время, не тратя значительных средств. В современных условиях, когда экономия является важной частью жизни, бюджетные активности становятся все более популярными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как сделать праздники незабываемыми и одновременно сохранить семейный бюджет.

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Прогулки по городу и бесплатные мероприятия

Во многих украинских городах на новогодние и рождественские праздники организуются бесплатные мероприятия для всей семьи. К примеру, в Киеве можно посетить праздничные мастер-классы, рождественские ярмарки или бесплатные лекции и экскурсии, адаптированные к условиям военного положения. Подобные активности проводятся также во Львове, Одессе и других городах. Достаточно проверить местные афиши или обратиться в культурные центры.

Загородный отдых

Провести праздники на природе — еще один прекрасный способ отдохнуть без лишних трат. Прогулки в лесу, катание на санках или просто наслаждение зимними пейзажами подарят положительные эмоции. К примеру, в Черкасском лесничестве или в Карпатах можно найти спокойные места для семейного отдыха. Главное условие — дождаться снега.

Посещение музеев и достопримечательностей

Зимние праздники — прекрасное время для открытия новых мест. Многие музеи и исторические локации предлагают скидки или даже бесплатный вход в праздничные дни. К примеру, Замок Любарта в Луцке или древние крепости в Каменце-Подольском могут стать интересными вариантами для семейных путешествий.

Хостелы в Каменце-Подольском предлагают двухместный номер за 527 грн в день, а отели предлагают семейные номера от 650 грн. На новогодние уикенды город довольно популярен.

Туристам все еще есть чем заняться, даже без специальной программы развлечений. Кроме посещения знаменитой крепости стоит посетить ратушу, кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла, замковый мост и Смотрицкий каньон. Вход стоит 100 грн для взрослых, 50 грн для детей.

Путешествуя на автомобиле, также стоит посетить расположенную рядом Хотинскую крепость. Входные билеты стоят столько, сколько и в Каменец-Подольске.

Домашние развлечения

Необязательно выходить из дома, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Организуйте кулинарный баттл, попробуйте новые рецепты новогодних блюд, поиграйте в настольные игры или устройте караоке-вечер. Такие активности помогут укрепить родственные связи и не ударят по карману.

Активный отдых на открытом воздухе

Катание на коньках, санках или лыжах — доступное и приятное зимнее развлечение. Например, в Киеве можно посетить катки в парках или прокатиться на сноуборде на специально обустроенных горках, таких как GolosiyvSkiPark.

Прокат полного комплекта лыжного снаряжения для взрослого стоит 550 грн в выходные и 500 грн в будние дни. Для детей — 450 и 400 грн соответственно.

Рождественские ярмарки

Во многих городах Украины работают праздничные ярмарки. Здесь можно не только насладиться праздничной атмосферой, но и приобрести уникальные сувениры или отведать традиционные украинские блюда. Вход на такие мероприятия обычно бесплатный.

Напомним, цены на продукты питания в Украине продолжают расти. Тем не менее можно спланировать новогоднее меню даже с ограниченным бюджетом.

Также мы писали, что большинство украинцев стремится накрыть богатый новогодний стол, что приводит к большим затратам. Некоторые традиционные блюда и продукты можно заменить более доступными альтернативами, значительно сэкономив.