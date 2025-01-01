Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новогодние праздники — как отдохнуть интересно и экономно arrow

Новогодние праздники — как отдохнуть интересно и экономно

1 января 2025 07:05
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Дешевые активности на новогодние праздники — как можно отдохнуть и сэкономить
Семья прогуливается по городу на новогодние праздники. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Новогодние праздники — это не только елка, подарки и теплые семейные вечера. Для многих это еще и отличный повод интересно провести время, не тратя значительных средств. В современных условиях, когда экономия является важной частью жизни, бюджетные активности становятся все более популярными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как сделать праздники незабываемыми и одновременно сохранить семейный бюджет.

Читайте также:

Прогулки по городу и бесплатные мероприятия

Во многих украинских городах на новогодние и рождественские праздники организуются бесплатные мероприятия для всей семьи. К примеру, в Киеве можно посетить праздничные мастер-классы, рождественские ярмарки или бесплатные лекции и экскурсии, адаптированные к условиям военного положения. Подобные активности проводятся также во Львове, Одессе и других городах. Достаточно проверить местные афиши или обратиться в культурные центры.

Загородный отдых

Провести праздники на природе — еще один прекрасный способ отдохнуть без лишних трат. Прогулки в лесу, катание на санках или просто наслаждение зимними пейзажами подарят положительные эмоции. К примеру, в Черкасском лесничестве или в Карпатах можно найти спокойные места для семейного отдыха. Главное условие — дождаться снега.

Посещение музеев и достопримечательностей

Зимние праздники — прекрасное время для открытия новых мест. Многие музеи и исторические локации предлагают скидки или даже бесплатный вход в праздничные дни. К примеру, Замок Любарта в Луцке или древние крепости в Каменце-Подольском могут стать интересными вариантами для семейных путешествий.

Хостелы в Каменце-Подольском предлагают двухместный номер за 527 грн в день, а отели предлагают семейные номера от 650 грн. На новогодние уикенды город довольно популярен.

Туристам все еще есть чем заняться, даже без специальной программы развлечений. Кроме посещения знаменитой крепости стоит посетить ратушу, кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла, замковый мост и Смотрицкий каньон. Вход стоит 100 грн для взрослых, 50 грн для детей.

Путешествуя на автомобиле, также стоит посетить расположенную рядом Хотинскую крепость. Входные билеты стоят столько, сколько и в Каменец-Подольске.

Домашние развлечения

Необязательно выходить из дома, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Организуйте кулинарный баттл, попробуйте новые рецепты новогодних блюд, поиграйте в настольные игры или устройте караоке-вечер. Такие активности помогут укрепить родственные связи и не ударят по карману.

Активный отдых на открытом воздухе

Катание на коньках, санках или лыжах — доступное и приятное зимнее развлечение. Например, в Киеве можно посетить катки в парках или прокатиться на сноуборде на специально обустроенных горках, таких как GolosiyvSkiPark.

Прокат полного комплекта лыжного снаряжения для взрослого стоит 550 грн в выходные и 500 грн в будние дни. Для детей — 450 и 400 грн соответственно.

Рождественские ярмарки

Во многих городах Украины работают праздничные ярмарки. Здесь можно не только насладиться праздничной атмосферой, но и приобрести уникальные сувениры или отведать традиционные украинские блюда. Вход на такие мероприятия обычно бесплатный.

Напомним, цены на продукты питания в Украине продолжают расти. Тем не менее можно спланировать новогоднее меню даже с ограниченным бюджетом.

Также мы писали, что большинство украинцев стремится накрыть богатый новогодний стол, что приводит к большим затратам. Некоторые традиционные блюда и продукты можно заменить более доступными альтернативами, значительно сэкономив.

праздники отдых отпуск деньги экономия Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:35 В Киеве в одном из районов зафиксировано падение обломков

07:30 В РФ не будет выплат заключенным за контракт с Минобороны

07:29 Штраф за нарушение воинского учета — как сообщить ТЦК

07:23 День рождения Степана Бандеры — что мы знаем о проводнике ОУН

07:16 В Киеве раздались взрывы

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

07:05 Новогодние праздники — как отдохнуть интересно и экономно

07:01 Почему клиенты государственного ПриватБанка иногда платят дважды

Эксклюзив

06:57 Восстановление аэропортов — когда будут летать из Львова

06:53 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

07:35 В Киеве в одном из районов зафиксировано падение обломков

07:30 В РФ не будет выплат заключенным за контракт с Минобороны

07:29 Штраф за нарушение воинского учета — как сообщить ТЦК

07:23 День рождения Степана Бандеры — что мы знаем о проводнике ОУН

07:16 В Киеве раздались взрывы

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

07:05 Новогодние праздники — как отдохнуть интересно и экономно

07:01 Почему клиенты государственного ПриватБанка иногда платят дважды

Эксклюзив

06:57 Восстановление аэропортов — когда будут летать из Львова

06:53 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке