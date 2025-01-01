Дешеві активності на новорічні свята — як можна відпочити та заощадити

Родина прогулюється містом на новорічні свята. Фото: Freepik

Новорічні свята — це не лише ялинка, подарунки та теплі родинні вечори. Для багатьох це ще й чудова нагода цікаво провести час, не витрачаючи значних коштів. У сучасних умовах, коли економія є важливою частиною життя, бюджетні активності стають все популярнішими.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як зробити свята незабутніми та водночас зберегти сімейний бюджет.

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Прогулянки містом та безплатні заходи

У багатьох українських містах на новорічні та різдвяні свята організовуються безплатні заходи для всієї родини. Наприклад, у Києві можна відвідати святкові майстер-класи, різдвяні ярмарки або безплатні лекції та екскурсії, адаптовані до умов воєнного стану. Подібні активності також проводяться у Львові, Одесі та інших містах. Достатньо перевірити місцеві афіші або звернутися до культурних центрів.

Заміський відпочинок

Провести свята на природі — ще один чудовий спосіб відпочити без зайвих витрат. Прогулянки в лісі, катання на санчатах чи просто насолода зимовими пейзажами подарують позитивні емоції. Наприклад, у Черкаському лісництві або в Карпатах можна знайти спокійні місця для родинного відпочинку. Головна умова — дочекатися снігу.

Відвідування музеїв та історичних пам'яток

Зимові свята — чудовий час для відкриття нових місць. Багато музеїв та історичних локацій пропонують знижки або навіть безплатний вхід у святкові дні. Наприклад, Замок Любарта в Луцьку чи стародавні фортеці у Кам'янці-Подільському можуть стати цікавими варіантами для сімейних подорожей.

Хостели в Кам'янці-Подільському пропонують двомісний номер за 527 грн на день, а готелі пропонують сімейні номери від 650 грн. На новорічні вікенди місто досить популярне.

Туристи все ще мають чим зайнятись, навіть без спеціальної програми розваг. Крім відвідування славнозвісної фортеці варто відвідати ратушу, кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, замковий міст і Смотрицький каньйон. Вхід коштує 100 грн для дорослих, 50 грн для дітей.

Подорожуючи автомобілем, також варто відвідати Хотинську фортецю, яка розташована поруч. Вхідні квитки коштують стільки ж, скільки в Кам'янець-Подільську.

Домашні розваги

Не обов'язково йти з дому, щоб насолодитися святковою атмосферою. Організуйте кулінарний батл, спробуйте нові рецепти новорічних страв, пограйте в настільні ігри або влаштуйте караоке-вечір. Такі активності допоможуть зміцнити родинні зв'язки й не вдарять по кишені.

Активний відпочинок на свіжому повітрі

Катання на ковзанах, санках чи лижах — доступна і приємна зимова розвага. Наприклад, у Києві можна відвідати ковзанки в парках або покататися на сноуборді на спеціально облаштованих гірках, таких як GolosiyvSkiPark.

Прокат повного комплекту лижного спорядження для дорослого коштує 550 грн у вихідні, та 500 грн у будні дні. Для дітей — 450 грн і 400 грн відповідно.

Різдвяні ярмарки

У багатьох містах України працюють святкові ярмарки. Тут можна не лише насолодитися святковою атмосферою, але й придбати унікальні сувеніри чи скуштувати традиційні українські страви. Вхід на такі заходи зазвичай безплатний.

Нагадаємо, ціни на харчові продукти в Україні продовжують зростати. Попри це, можна спланувати новорічне меню навіть з обмеженим бюджетом.

Також ми писали, що більшість українців прагне накрити багатий новорічний стіл, що призводить до значних витрат. Деякі традиційні страви та продукти можна замінити більш доступними альтернативами, значно зекономивши.