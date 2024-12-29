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Без зайвих витрат — що приготувати на Новий рік до 500 грн

29 грудня 2024 18:24
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Новорічне меню до 500 грн — що можна приготувати на святковий стіл
Люди за новорічним столом. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Планування новорічного меню з обмеженим бюджетом може бути викликом, особливо враховуючи зростання цін на харчові продукти в Україні. За даними Держстату, у листопаді 2024 року споживчі ціни зросли на 11,2%, а продуктова інфляція прискорилася до 14,3%.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що можна приготувати на новорічний стіл, якщо бюджет до 500 грн.

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До святкового меню можна розглянути деякі варіанти, з якими можна вкластися у 500 грн. Ціни вказані орієнтовні, на основі даних Мінфіну станом на листопад 2024 року.

В меню можна розглянути:

  • салат "Олів'є";
  • оселедець під шубою;
  • картоплю, запечену з куркою.

Ціни на продукти приблизно такі:

  • картопля, 2 кг — 59,58 грн (29,79 грн/кг);
  • морква, 0,5 кг — 13,49 грн (26,98 грн/кг);
  • буряк, 0,5 кг — 8,90 грн (17,79 грн/кг);
  • цибуля ріпчаста, 0,5 кг — 8,57 грн (17,13 грн/кг);
  • яйця курячі, 5 шт. — 32,00 грн (65,05 грн/десяток);
  • куряче філе, 1 кг — 170,97 грн (170,97 грн/кг);
  • оселедець солоний, 2 шт. — 121,80 грн (609,00 грн/кг);
  • майонез, 200 г — 30 грн;
  • сметана, 400 г — 50 грн (124,99 грн/кг).

Загальна сума продуктів з меню складає 495,31 грн.

Деякі продукти, такі як сіль, перець, олія, оцет, часник, можуть бути вже наявні вдома, тому їх вартість не врахована.

В салаті "Олів'є" замість лікарської ковбаси можна використовувати куряче філе, яке залишиться після приготування картоплі з куркою.

Нагадаємо, багато хто хоче накрити багатий стіл на Новий рік, що нерідко спонукає витрачати більше грошей. Попри це, деякі популярні продукти можна замінити більш доступними альтернативами.

Також ми писали, що нерідко на новорічному столі можна зустріти червону ікру, яка вважається досить дорогою. Однак на ринку вистачає її альтернатив, які можуть ознайомити з новими смаками.

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