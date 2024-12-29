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Без лишних трат — что приготовить на Новый год до 500 грн

29 декабря 2024 18:24
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новогоднее меню до 500 грн — что можно приготовить на праздничный стол
Люди за новогодним столом. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Планирование новогоднего меню с ограниченным бюджетом может быть вызовом, особенно учитывая рост цен на продукты питания в Украине. По данным Госстата, в ноябре 2024 потребительские цены выросли на 11,2%, а продуктовая инфляция ускорилась до 14,3%.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что можно приготовить на новогодний стол, если бюджет до 500 грн.

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В праздничное меню можно рассмотреть некоторые варианты, с которыми можно уложиться в 500 грн. Цены указаны ориентировочные, на основе данных Минфина по состоянию на ноябрь 2024 года.

В меню можно рассмотреть:

  • салат "Оливье";
  • селедку под шубой;
  • картофель, запеченный с курицей.

Цены на продукты примерно следующие:

  • картофель, 2 кг — 59,58 грн (29,79 грн/кг);
  • морковь, 0,5 кг — 13,49 грн (26,98 грн/кг);
  • свёкла, 0,5 кг — 8,90 грн (17,79 грн/кг);
  • лук репчатый, 0,5 кг — 8,57 грн (17,13 грн/кг);
  • яйца куриные, 5 шт. — 32,00 грн (65,05 грн/десяток);
  • куриное филе, 1 кг — 170,97 грн (170,97 грн/кг);
  • сельдь соленая, 2 шт. — 121,80 грн (609,00 грн/кг);
  • майонез, 200 г — 30 грн;
  • сметана, 400 г — 50 грн (124,99 грн/кг).

Общая сумма продуктов из меню составляет 495,31 грн.

Некоторые продукты, такие как соль, перец, масло, уксус, чеснок, могут быть уже в наличии дома, поэтому их стоимость не учтена.

В салате "Оливье" вместо докторской колбасы можно использовать куриное филе, которое останется после приготовления картофеля с курицей.

Напомним, многие хотят накрыть богатый стол на Новый год, что нередко побуждает тратить больше денег. Тем не менее, некоторые популярные продукты можно заменить более доступными альтернативами.

Также мы писали, что часто на новогоднем столе можно встретить красную икру, которая считается достаточно дорогой. Однако на рынке хватает ее альтернатив, которые могут ознакомить с новыми вкусами.

продукты магазины меню цены бюджет Новый год 2025

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