Проверки и штрафы на границе — как правильно ввозить подарки в Украину

Некоторых украинцев могут оштрафовать на границе с Польшей или другим государством ЕС. Возвращаясь домой из путешествия, наши граждане часто покупают подарки для себя, родственников и друзей. Но не догадываются, что подобные товары необходимо декларировать при условии превышения установленного лимита стоимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно ввозить подарки в Украину.

Декларирование и таможенные платежи

Украинцы могут перевозить через границу вещи личного пользования, которые не имеют признаков коммерческого назначения. Согласно статье 370 Таможенного кодекса, таковыми считаются элементы гардероба (одежда в расчете на человека), бывшая в употреблении техника по одному экземпляру, косметические изделия и предметы гигиены.

Но товары для коммерции, например, перепродажи в Украине, или подарки для себя/друзей/родственников подлежат декларированию и уплате таможенных платежей. Важное условие — стоимость должна превышать 500 евро, а вес — 50 кг.

"Если кроме личных вещей Вы перемещаете приобретенные за рубежом подарки или сувениры, то без налогообложения одно лицо может ввезти в Украину товары, общая фактурная стоимость которых не превышает 500 евро", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

С таким багажом обязательно следует проходить по "красному коридору", дабы работники пункта пропуска не обвинили вас в уклонении от декларирования. Нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 471 Таможенного кодекса и заставить заплатить штраф в размере 30% от стоимости приобретенных товаров.

Почему надо выбрасывать упаковку

Вещи личного пользования разрешается перевозить без дополнительных условий. Но если подарок будет находиться в заводской упаковке и не иметь признаков эксплуатации, таможенники поймут, что его купили за границей. Поэтому опытные путешественники рекомендуют выбрасывать упаковки от новой техники или брендированные пакеты для одежды.

Это увеличит шансы избежать лишних таможенных платежей и декларирования, поскольку вещь могут просто признать личной. А чтобы случайно не заплатить налог за товар дешевле 500 евро, стоит хранить чеки, с помощью которых вы легко подтвердите цену подарка.

