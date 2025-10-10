Перевірки і штрафи на кордоні — як правильно ввозити подарунки в Україну

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Деяких українців можуть оштрафувати на кордоні з Польщею чи іншою державою ЄС. Повертаючись додому з подорожі, наші громадяни часто купують подарунки для себе, родичів і друзів. Але не здогадуються, що подібні товари необхідно декларувати за умови перевищення встановленого ліміту вартості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно ввозити подарунки в Україну.

Декларування і митні платежі

Українці можуть перевозити через кордон речі особистого користування, які не мають ознак комерційного призначення. Згідно зі статтею 370 Митного кодексу, такими вважаються елементи гардеробу (одяг у розрахунку на людину), вживана техніка по одному екземпляру, косметичні вироби і предмети гігієни тощо.

Натомість товари для комерції, наприклад, перепродажу в Україні, чи подарунки для себе/друзів/родичів підлягають декларуванню і сплаті митних платежів. Важлива умова — вартість повинна перевищувати 500 євро, а вага — 50 кг.

"Якщо крім особистих речей Ви переміщуєте придбані за кордоном подарунки чи сувеніри, то без оподаткування одна особа може ввезти в Україну товари, загальна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро", — йдеться на сайті Державної митної служби.

З таким багажем обов’язково слід проходити "червоним коридором", аби працівники пункту пропуску не звинуватили вас в ухиленні від декларування. Порушника можуть притягнути до відповідальності за статтею 471 Митного кодексу і змусити заплатити штраф у розмірі 30% від вартості придбаних товарів.

Чому треба викидати упаковку

Речі особистого користування дозволяється перевозити без додаткових умов. Але якщо подарунок перебуватиме в заводській упаковці та не матиме ознак експлуатації, митники зрозуміють, що він був куплений за кордоном. Тому досвідчені мандрівники рекомендують викидати упаковки від нової техніки чи брендовані пакети для одягу.

Це збільшить шанси уникнути зайвих митних платежів і декларування, бо річ можуть просто визнати особистою. А щоб випадково не заплатити податок за товар, дешевший 500 євро, варто зберігати чеки, за допомогою яких ви легко підтвердите ціну подарунку.

