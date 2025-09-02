Видео
Главная Экономика Новые премии в Украине — кто получит дополнительные деньги

Новые премии в Украине — кто получит дополнительные деньги

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 16:10
В Украине ввели новый вид премий — кто и за что будет получать вознаграждение
Человек держит деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине ввели новый формат премирования государственных служащих — по результатам ежегодной оценки их работы. При этом общая сумма премий за год будет ограничена и не может превышать определенный процент годового оклада конкретного чиновника.

О том, как изменились правила премирования госслужащих, отмечается в постановлении Кабинета Министров от 8 августа № 953.

Читайте также:

Какую новую премию будут получать некоторые украинцы

Согласно новым правилам, месячные и квартальные премии будут начисляться за фактически отработанное время, включая периоды отпусков, больничных и других случаев, когда расчет осуществляется по средней зарплате.

Кроме стандартных премий, госслужащие будут получать дополнительное вознаграждение по итогам ежегодной оценки эффективности работы. Его размер будет определяться индивидуально — в зависимости от результатов работника и фонда оплаты труда соответствующего органа. Выплатят его не позднее декабря, независимо от количества отработанных дней в месяце.

Что еще решило изменить правительство

Новый порядок вводит лимит — общая сумма премии за год не может превышать 30% годового оклада госслужащего. Премии теперь зависят не только от выполнения стратегических задач и поручений премьер-министра, но и от оценки непосредственного руководителя, лица, которое его замещает, или условий контракта.

Премирование также распространяется на госслужащих, которые проходят испытательный срок — они получают премии на общих условиях. При увольнении премии начисляют пропорционально фактически отработанному времени в месяце увольнения.

Премии руководителей отдельных государственных органов будут согласовываться с членами правительства:

  1. Госстата — с первым вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации;
  2. Государственной регуляторной службы, Агентства по розыску и менеджменту активов, Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей — с министрами экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Для других госслужащих категории "А" премии согласовываются с субъектом назначения или уполномоченным лицом.

Предложения по премиям подают до 5 числа следующего месяца. Для декабрьских премий есть исключение: предложения подаются за 7 дней до последнего срока выплат, установленного Казначейством на соответствующий бюджетный год.

Ранее мы писали, что война в Украине заставила многих граждан тщательнее контролировать свои деньги. В таких обстоятельствах финансовая грамотность приобретает особую важность, ведь она позволяет эффективно управлять средствами и избегать ненужных расходов.

Также мы рассказывали, что размер вознаграждений членов руководства государственных банков часто поражает. Например, по данным июльского отчета ПриватБанка 2025 года, председатель правления Микаэль Бьоркнерт в прошлом месяце получил примерно 3,5 млн гривен до уплаты налогов.

выплаты премия деньги финансы госслужащие
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
