В Украине ввели новый вид премий — кто и за что будет получать вознаграждение

В Украине ввели новый формат премирования государственных служащих — по результатам ежегодной оценки их работы. При этом общая сумма премий за год будет ограничена и не может превышать определенный процент годового оклада конкретного чиновника.

О том, как изменились правила премирования госслужащих, отмечается в постановлении Кабинета Министров от 8 августа № 953.

Согласно новым правилам, месячные и квартальные премии будут начисляться за фактически отработанное время, включая периоды отпусков, больничных и других случаев, когда расчет осуществляется по средней зарплате.

Кроме стандартных премий, госслужащие будут получать дополнительное вознаграждение по итогам ежегодной оценки эффективности работы. Его размер будет определяться индивидуально — в зависимости от результатов работника и фонда оплаты труда соответствующего органа. Выплатят его не позднее декабря, независимо от количества отработанных дней в месяце.

Что еще решило изменить правительство

Новый порядок вводит лимит — общая сумма премии за год не может превышать 30% годового оклада госслужащего. Премии теперь зависят не только от выполнения стратегических задач и поручений премьер-министра, но и от оценки непосредственного руководителя, лица, которое его замещает, или условий контракта.

Премирование также распространяется на госслужащих, которые проходят испытательный срок — они получают премии на общих условиях. При увольнении премии начисляют пропорционально фактически отработанному времени в месяце увольнения.

Премии руководителей отдельных государственных органов будут согласовываться с членами правительства:

Госстата — с первым вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации; Государственной регуляторной службы, Агентства по розыску и менеджменту активов, Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей — с министрами экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Для других госслужащих категории "А" премии согласовываются с субъектом назначения или уполномоченным лицом.

Предложения по премиям подают до 5 числа следующего месяца. Для декабрьских премий есть исключение: предложения подаются за 7 дней до последнего срока выплат, установленного Казначейством на соответствующий бюджетный год.

