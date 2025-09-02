В Україні запровадили новий вид премій — хто та за що отримуватиме винагороду

Людина тримає гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні запровадили новий формат преміювання державних службовців — за результатами щорічної оцінки їхньої роботи. При цьому загальна сума премій за рік буде обмежена та не може перевищувати певний відсоток річного окладу конкретного посадовця.

Про те, як змінились правила преміювання держслужбовців, зазначається у постанові Кабінету Міністрів від 8 серпня № 953.

Реклама

Читайте також:

Яку нову премію отримуватимуть деякі українці

Згідно з новими правилами, місячні та квартальні премії нараховуватимуться за фактично відпрацьований час, включно з періодами відпусток, лікарняних та інших випадків, коли розрахунок здійснюється за середньою зарплатою.

Окрім стандартних премій, держслужбовці отримуватимуть додаткову винагороду за підсумками щорічного оцінювання ефективності роботи. Її розмір визначатиметься індивідуально — залежно від результатів працівника та фонду оплати праці відповідного органу. Виплатять її не пізніше грудня, незалежно від кількості відпрацьованих днів у місяці.

Що ще вирішив змінити уряд

Новий порядок вводить ліміт — загальна сума премії за рік не може перевищувати 30% річного окладу держслужбовця. Премії тепер залежать не лише від виконання стратегічних завдань та доручень прем’єр-міністра, а й від оцінки безпосереднього керівника, особи, що його заміщає, або умов контракту.

Преміювання також поширюється на держслужбовців, які проходять випробувальний термін — вони отримують премії на загальних умовах. При звільненні премії нараховують пропорційно фактично відпрацьованому часу у місяці звільнення.

Премії керівників окремих державних органів погоджуватимуться з членами уряду:

Держстату — з першим віцепрем’єр-міністром та міністром цифрової трансформації; Державної регуляторної служби, Агентства з розшуку та менеджменту активів, Держслужби з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів — з міністрами економіки, довкілля та сільського господарства.

Для інших держслужбовців категорії "А" премії погоджуються із суб’єктом призначення або уповноваженою особою.

Пропозиції щодо премій подають до 5 числа наступного місяця. Для грудневих премій є виняток: пропозиції подаються за 7 днів до останнього терміну виплат, встановленого Казначейством на відповідний бюджетний рік.

Раніше ми писали, що війна в Україні змусила багатьох громадян ретельніше контролювати свої гроші. У таких обставинах фінансова грамотність набуває особливої важливості, адже вона дозволяє ефективно керувати коштами та уникати непотрібних витрат.

Також ми розповідали, що розмір винагород членів керівництва державних банків часто вражає. Наприклад, за даними липневого звіту ПриватБанку 2025 року, голова правління Мікаель Бьоркнерт минулого місяця отримав приблизно 3,5 млн гривень до сплати податків.