Зарплати в Ощадбанку і ПриватБанку — які космічні суми виплатили керівництву

Відділення ПриватБанку.

Грошові винагороди членів правління державних банків вражають. Наприклад, згідно зі звітом ПриватБанку за липень 2025 року, голова правління Мікаель Бьоркнерт минулого місяця заробив близько 3,5 млн гривень (сума без вирахуваних податків).

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про премії та зарплати керівництва ПриватБанку та Ощадбанку.

Скільки виплачують у ПриватБанку

Детальна інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткові блага, виплачені членам правління фінансової установи протягом липня 2025 року, опубліковані у вільному доступі на офіційному сайті ПриватБанку. Розмір грошового забезпечення вражає: тільки голова правління Мікаель Бьоркнерт отримав 3,5 млн гривень основної зарплати.

Грошова винагорода у ПриватБанку.

Премію в липні йому не нарахували. Водночас керівник поповнив державний бюджет значною сумою податків — на майже 1 млн гривень. Зарплати заступників голови та інших членів правління варіювалися від 1,034 до майже 2 млн гривень, а премії — від 3,8 до 4,6 млн гривень.

Скільки отримують в Ощадбанку

Звітність про винагороду членів правління Ощадбанку також публікують на офіційному сайті фінансової установи. В липні голова правління Сергій Наумов заробив 1,4 млн гривень, що більше на 368 000 грн, ніж було в червні 2025 року. Премія минулого місяця не передбачалася, а сума податків становила понад 327 000 грн.

Грошова винагорода в Ощадбанку.

Заступникам голови та членам правління виплатили від 765 344 до 996 615 грн. Зазначається, що формування оплати праці залежить від укладених контрактів і Положення про винагороду членів правління/впливових осіб Ощадбанку, затвердженого рішенням наглядової ради.

