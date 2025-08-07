Відео
Головна Економіка ПриватБанк та Ощадбанк — у кого мільйонні зарплати та премії

ПриватБанк та Ощадбанк — у кого мільйонні зарплати та премії

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 11:10
Зарплати в Ощадбанку і ПриватБанку — які космічні суми виплатили керівництву
Відділення ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Грошові винагороди членів правління державних банків вражають. Наприклад, згідно зі звітом ПриватБанку за липень 2025 року, голова правління Мікаель Бьоркнерт минулого місяця заробив близько 3,5 млн гривень (сума без вирахуваних податків).

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про премії та зарплати керівництва ПриватБанку та Ощадбанку.

Скільки виплачують у ПриватБанку

Детальна інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткові блага, виплачені членам правління фінансової установи протягом липня 2025 року, опубліковані у вільному доступі на офіційному сайті ПриватБанку. Розмір грошового забезпечення вражає: тільки голова правління Мікаель Бьоркнерт отримав 3,5 млн гривень основної зарплати.

ПриватБанк та Ощадбанк — у кого мільйонні зарплати і премії - фото 1
Грошова винагорода у ПриватБанку. Фото: скриншот

Премію в липні йому не нарахували. Водночас керівник поповнив державний бюджет значною сумою податків — на майже 1 млн гривень. Зарплати заступників голови та інших членів правління варіювалися від 1,034 до майже 2 млн гривень, а премії — від 3,8 до 4,6 млн гривень.

Скільки отримують в Ощадбанку

Звітність про винагороду членів правління Ощадбанку також публікують на офіційному сайті фінансової установи. В липні голова правління Сергій Наумов заробив 1,4 млн гривень, що більше на 368 000 грн, ніж було в червні 2025 року. Премія минулого місяця не передбачалася, а сума податків становила понад 327 000 грн.

ПриватБанк та Ощадбанк — у кого мільйонні зарплати і премії - фото 2
Грошова винагорода в Ощадбанку. Фото: скриншот

Заступникам голови та членам правління виплатили від 765 344 до 996 615 грн. Зазначається, що формування оплати праці залежить від укладених контрактів і Положення про винагороду членів правління/впливових осіб Ощадбанку, затвердженого рішенням наглядової ради.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, термінали самообслуговування від ПриватБанку дозволяють уникнути відділень, бо надають українцям чимало послуг. Наприклад, поповнення карток, сплату комунальних послуг, обмін валюти, поповнення балансу на телефоні тощо.

Також ми писали, яка середня зарплата у директора і завуча школи станом на серпень 2025 року. За даними Work.ua, вони отримують близько 35 000 грн/міс. Це на півтори тисячі гривень більше, ніж зафіксували у травні поточного року.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
