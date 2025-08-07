Зарплаты в Ощадбанке и ПриватБанке — какие космические суммы выплатили руководству

Отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Денежные вознаграждения членов правления государственных банков впечатляют. Например, согласно отчету ПриватБанка за июль 2025 года, председатель правления Микаэль Бьоркнерт в прошлом месяце заработал около 3,5 млн гривен (сумма без вычета налогов).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о премиях и зарплатах руководства ПриватБанка и Ощадбанка.

Сколько выплачивают в ПриватБанке

Подробная информация о суммах вознаграждения (заработной платы), компенсации расходов и дополнительных благах, выплаченных членам правления финансового учреждения в течение июля 2025 года, опубликованы в свободном доступе на официальном сайте ПриватБанка. Размер денежного обеспечения впечатляет: только председатель правления Микаэль Бьоркнерт получил 3,5 млн гривен основной зарплаты.

Денежное вознаграждение в ПриватБанке. Фото: скриншот

Премию в июле ему не начислили. Однако руководитель пополнил государственный бюджет значительной суммой налогов — почти на 1 млн гривен. Зарплаты заместителей председателя и других членов правления варьировались от 1,034 до почти 2 млн гривен, а премии — от 3,8 до 4,6 млн гривен.

Сколько получают в Ощадбанке

Отчетность о вознаграждении членов правления Ощадбанка тоже публикуют на официальном сайте финансового учреждения. В июле председатель правления Сергей Наумов заработал 1,4 млн гривен, что больше на 368 000 грн, чем было в июне 2025 года. Премия в прошлом месяце не предусматривалась, а сумма налогов составила более 327 000 грн.

Денежное вознаграждение в Ощадбанке. Фото: скриншот

Заместителям председателя и членам правления выплатили от 765 344 до 996 615 грн. Отмечается, что формирование оплаты труда зависит от заключенных контрактов и Положения о вознаграждении членов правления/влиятельных лиц Ощадбанка, утвержденного решением наблюдательного совета.

