Без этого документа товары не купить — Кабмин изменил правила работы Duty Free

Duty Free в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил новые правила продажи товаров магазинами Duty Free. Изменения в частности касаются формата и графика работы, оборудования кассовых зон, маркировки, продажи алкоголя и табачных изделий, а также документов для покупателей.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в формате работы Duty Free.

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Постановление №741 "Об утверждении Правил продажи товаров магазинами беспошлинной торговли гражданам" правительство утвердило 25 июня 2025 года. Документ вступает в силу через 45 дней с даты опубликования.

Что изменится в магазинах Duty Free

По новым правилам, магазины беспошлинной торговли могут продавать товары гражданам, которые выезжают за пределы таможенной территории Украины через пункты пропуска через государственную границу, открытые для международного сообщения, или являются пассажирами международных рейсов, выполняемых воздушными и водными транспортными средствами коммерческого назначения, которые эксплуатируются резидентами.

Обязательное условие — предъявление такими гражданами паспорта.

Кроме того, магазины обязали:

согласовывать режим работы с таможенным органом и органом государственного контроля;

открываться в присутствии таможенника и опечатываться в нерабочее время;

оснастить рабочие места кассовых зон камерами для обеспечения видеосъемки процесса покупки/продажи товаров;

фиксировать все расчеты в чеке с данными кассира и покупателя;

маркировать все товары в течение трех дней после их завоза и тому подобное.

В Duty Free также запретили продажу товаров без таможенного оформления, по предварительному заказу, в рассрочку, а также образцов товаров.

Отныне в торговых залах магазинов беспошлинной торговли на видном месте должны размещаться объявления о том, что:

продажа товаров осуществляется исключительно при наличии паспорта ;

; запрещена продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания гражданам, не достигшим 18-летнего возраста ;

; расчетные документы должны обязательно храниться вместе с проездным документом до отправления транспортного средства в рейс или до выезда из пункта пропуска через государственную границу.

Контроль за соблюдением законодательства, регулирующего продажу товаров магазинами беспошлинной торговли (включая новые правила), Кабмин поручил обеспечить Государственной таможенной службе, Государственной налоговой службе и Государственной пограничной службе.

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