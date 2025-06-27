Без цього документа товари не купити — Кабмін змінив правила роботи Duty Free

Duty Free в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України затвердив нові правила продажу товарів магазинами Duty Free. Зміни, зокрема, стосуються формату та графіку роботи, обладнання касових зон, маркування, продажу алкоголю та тютюнових виробів, а також документів для покупців.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться у форматі роботи Duty Free.

Реклама

Читайте також:

Постанову №741 "Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі громадянам" уряд затвердив 25 червня 2025 року. Документ набирає чинності через 45 днів з дати опублікування.

Що зміниться у магазинах Duty Free

За новими правилами, магазини безмитної торгівлі можуть продавати товари громадянам, які виїжджають за межі митної території України через пункти пропуску через державний кордон, відкриті для міжнародного сполучення, або є пасажирами міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, які експлуатуються резидентами.

Обов'язкова умова — пред’явлення такими громадянами паспорта.

Крім того, магазини зобов'язали:

узгоджувати режим роботи з митним органом та органом державного контролю;

відкриватися в присутності митника та опечатуватися в неробочий час;

оснастити робочі місця касових зон камерами для забезпечення відеознімання процесу купівлі/продажу товарів;

фіксувати усі розрахунки у чеку з даними касира і покупця;

маркувати усі товари протягом трьох днів після їх завезення тощо.

В Duty Free також заборонили продаж товарів без митного оформлення, за попереднім замовленням, на виплат, а також зразків товарів.

Відтепер у торговельних залах магазинів безмитної торгівлі на видному місці повинні розміщуватися оголошення про те, що:

продаж товарів здійснюється виключно за наявності паспорта ;

; заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння громадянам, які не досягли 18-річного віку ;

; розрахункові документи повинні обов’язково зберігатися разом із проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску через державний кордон.

Контроль за дотриманням законодавства, що регулює продаж товарів магазинами безмитної торгівлі (включно з новими правилами), Кабмін доручив забезпечити Державній митній службі, Державній податковій службі та Державній прикордонній службі.

Раніше ми писали, що Wizz Air призначив нові рейси з найближчого до України аеропорту.

Також дізнавайтеся, як пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн.