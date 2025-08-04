Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые правила въезда в ЕС — к чему готовиться украинцам

Новые правила въезда в ЕС — к чему готовиться украинцам

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 18:15
ЕС усиливает контроль на границе — как изменятся условия въезда для украинцев с октября
Пограничник снимает отпечатки у девушки. Фото: УНИАН

Украинцы, часто пересекающие границу со странами Европейского Союза, должны учесть изменения, которые вступят в силу этой осенью. 7 июля Европарламент принял внедрение системы EES, которая начнет действовать с 12 октября.

О том, какие нововведения при въезде в ЕС ждут украинцев и какие процедуры теперь нужно будет выполнять, отмечается в отчете Европарламента.

Реклама
Читайте также:

Что собой представляет система EES и как она функционирует

Entry/Exit System (EES) создана для более эффективного контроля за потоками людей, пересекающих границу стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Эта система будет распространяться на граждан Украины и других государств, не входящих в ЕС.

Вместо привычного штампа в паспорте, на границе теперь будут собирать биометрические данные. Путешественники должны будут:

  • предоставить отпечатки пальцев;
  • сделать фотографию лица;
  • показать паспорт для регистрации в системе.

При этом они дают согласие на хранение своих персональных данных в базе. По словам Европарламента, это поможет усилить борьбу с нелегальной миграцией и повысить безопасность на территории Евросоюза.

С 12 октября новые требования начнут действовать, а через полгода, то есть до марта 2026 года — стандартные штампы в паспортах полностью заменят на автоматическое сканирование и обработку биометрии.

Что такое система ETIAS и когда ее введут

European Travel Information and Authorization System (ETIAS) — еще одна новая инициатива, которая предусматривает дополнительный контроль и заработает не раньше 2026 года. Это своеобразное разрешение на въезд в ЕС, которое нужно будет оформлять заранее.

Стоимость такого разрешения составит 7 евро, а действовать оно будет три года. Документ обязателен для граждан стран, не входящих в Евросоюз, даже если для них действует безвизовый режим.

Сейчас для украинцев платить за въезд не нужно, поскольку система еще не запущена, то и проходить регистрацию не нужно.

Граждане Украины с оформленным в ЕС статусом временной защиты не подпадают под требования EES и ETIAS. Чтобы избежать трудностей на границе, достаточно иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий этот статус.

Ранее мы писали, что с 2025 года пересечь границу можно только с загранпаспортом — норма о выезде по внутреннему документу, действовавшая в начале войны, больше не актуальна.

Также мы рассказывали, что украинцы, отправляясь за границу, могут иметь при себе наличные в любой валюте — гривнах, долларах или евро. В то же время существуют лимиты на ее вывоз: превышение установленных сумм может привести к штрафу и изъятию денег.

Европейский союз граница украинцы правила выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации