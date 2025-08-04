ЕС усиливает контроль на границе — как изменятся условия въезда для украинцев с октября

Пограничник снимает отпечатки у девушки. Фото: УНИАН

Украинцы, часто пересекающие границу со странами Европейского Союза, должны учесть изменения, которые вступят в силу этой осенью. 7 июля Европарламент принял внедрение системы EES, которая начнет действовать с 12 октября.

О том, какие нововведения при въезде в ЕС ждут украинцев и какие процедуры теперь нужно будет выполнять, отмечается в отчете Европарламента.

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Что собой представляет система EES и как она функционирует

Entry/Exit System (EES) создана для более эффективного контроля за потоками людей, пересекающих границу стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Эта система будет распространяться на граждан Украины и других государств, не входящих в ЕС.

Вместо привычного штампа в паспорте, на границе теперь будут собирать биометрические данные. Путешественники должны будут:

предоставить отпечатки пальцев;

сделать фотографию лица;

показать паспорт для регистрации в системе.

При этом они дают согласие на хранение своих персональных данных в базе. По словам Европарламента, это поможет усилить борьбу с нелегальной миграцией и повысить безопасность на территории Евросоюза.

С 12 октября новые требования начнут действовать, а через полгода, то есть до марта 2026 года — стандартные штампы в паспортах полностью заменят на автоматическое сканирование и обработку биометрии.

Что такое система ETIAS и когда ее введут

European Travel Information and Authorization System (ETIAS) — еще одна новая инициатива, которая предусматривает дополнительный контроль и заработает не раньше 2026 года. Это своеобразное разрешение на въезд в ЕС, которое нужно будет оформлять заранее.

Стоимость такого разрешения составит 7 евро, а действовать оно будет три года. Документ обязателен для граждан стран, не входящих в Евросоюз, даже если для них действует безвизовый режим.

Сейчас для украинцев платить за въезд не нужно, поскольку система еще не запущена, то и проходить регистрацию не нужно.

Граждане Украины с оформленным в ЕС статусом временной защиты не подпадают под требования EES и ETIAS. Чтобы избежать трудностей на границе, достаточно иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий этот статус.

Ранее мы писали, что с 2025 года пересечь границу можно только с загранпаспортом — норма о выезде по внутреннему документу, действовавшая в начале войны, больше не актуальна.

Также мы рассказывали, что украинцы, отправляясь за границу, могут иметь при себе наличные в любой валюте — гривнах, долларах или евро. В то же время существуют лимиты на ее вывоз: превышение установленных сумм может привести к штрафу и изъятию денег.