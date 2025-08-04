ЄС посилює контроль на кордоні — як зміняться умови в'їзду для українців з жовтня

Прикордонник знімає відбитки у дівчини. Фото: УНІАН

Українці, які часто перетинають кордон з країнами Європейського Союзу, повинні врахувати зміни, що набудуть чинності цієї осені. 7 липня Європарламент ухвалив впровадження системи EES, яка почне діяти з 12 жовтня.

Про те, які нововведення при в'їзді до ЄС чекають українців та які процедури тепер потрібно буде виконувати, зазначається у звіті Європарламенту.

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Що собою являє система EES і як вона функціонує

Entry/Exit System (EES) створено для більш ефективного контролю за потоками людей, які перетинають кордон країн Євросоюзу та Шенгенської зони. Ця система поширюватиметься на громадян України та інших держав, що не входять до ЄС.

Замість звичного штампу у паспорті, на кордоні тепер будуть збирати біометричні дані. Мандрівники повинні будуть:

надати відбитки пальців;

зробити фотографію обличчя;

показати паспорт для реєстрації у системі.

При цьому вони дають згоду на зберігання своїх персональних даних у базі. За словами Європарламенту, це допоможе посилити боротьбу з нелегальною міграцією і підвищити безпеку на території Євросоюзу.

З 12 жовтня нові вимоги почнуть діяти, а за пів року, тобто до березня 2026 року — стандартні штампи в паспортах повністю замінять на автоматичне сканування й обробку біометрії.

Що таке система ETIAS і коли її запровадять

European Travel Information and Authorization System (ETIAS) — ще одна нова ініціатива, яка передбачає додатковий контроль і запрацює не раніше 2026 року. Це своєрідний дозвіл на в'їзд до ЄС, який потрібно буде оформляти заздалегідь.

Вартість такого дозволу становитиме 7 євро, а діяти він буде три роки. Документ обов’язковий для громадян країн, що не входять до Євросоюзу, навіть якщо для них діє безвізовий режим.

Наразі для українців платити за в’їзд не потрібно, оскільки система ще не запущена, то і проходити реєстрацію не потрібно.

Громадяни України з оформленим у ЄС статусом тимчасового захисту не підпадають під вимоги EES та ETIAS. Щоб уникнути труднощів на кордоні, достатньо мати при собі відповідний документ, що підтверджує цей статус.

Раніше ми писали, що з 2025 року перетнути кордон можна лише з закордонним паспортом — норма про виїзд за внутрішнім документом, що діяла на початку війни, більше не актуальна.

Також ми розповідали, що українці, вирушаючи за кордон, можуть мати при собі готівку у будь‑якій валюті — гривнях, доларах чи євро. Водночас існують ліміти на її вивезення: перевищення встановлених сум може призвести до штрафу та вилучення грошей.