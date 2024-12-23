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Новые правила лимитов — какую сумму можно переводить ежемесячно

23 декабря 2024 13:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Переводы с карты на карту — какой лимит установлен в 2024 году
Кошелек с банковской картой. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил месячный лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известных как P2P или C2C). Лимит по исходным переводам распространяется на все счета клиента в одном банке и на счета других физических лиц.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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В НБУ отметили, что перевести с карты на карту каждого украинца в течение одного месяца можно только 150 000 грн.

Лимит не распространяется на счета волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, а также на счета лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают установленное ограничение. Кроме того, в случае когда деньги переводятся между счетами клиентов и счетами юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN также не ограничиваются.

Приведенные ограничения не повлияют на финансовую активность банковских клиентов, поскольку, согласно данным Национального банка Украины, 98% этих клиентов ежемесячно осуществляют переводы, не превышающие указанную сумму.

Какая главная цель нововведения

Введение лимита приведет к уменьшению использования платежной инфраструктуры в преступных целях, особенно по использованию счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом теневой экономики. Для выявления нетипичного платежного поведения клиентов, некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций. Однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.

В то же время проблема не только серьезна, но и сложна, что требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных органов, в том числе правоохранительных органов, для взаимодействия в соответствии со своими полномочиями. Шесть месяцев будут отведены на разработку совместных решений по решению этой проблемы. При эффективности принятых мер Национальный банк Украины сможет в будущем отказаться от введенных ограничений.

Влияют лимиты на сборы, проводимые волонтерами.

Лимиты не влияют на работу волонтеров. Чтобы подтвердить это, НБУ провел ряд встреч с сообществом волонтеров. Результаты показали, что решение было откалибровано, и оно содержит соответствующую оговорку о том, что ограничения не будут применяться:

  • при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/представителями платежных услуг в качестве волонтеров;
  • при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/представителями платежных услуг в качестве волонтеров.

Постановление устанавливает пять критериев для волонтерства. Лицо, которое планирует участвовать в волонтерской деятельности, должно соответствовать по меньшей мере двум из пяти критериев, чтобы представители платежных услуг могли идентифицировать его как волонтера.

Напомним, социальная инженерия является одним из самых распространенных способов аферистов с завладением чужими деньгами. Они отправляют средства на счета незнакомых людей, указывая, что сделали это случайно.

Также мы писали, что люди иногда могут потерять свою банковскую карту, а постороннее лицо может ее найти. Те, кто сталкиваются с такой находкой, задумываются, что с ней делать дальше.

НБУ деньги денежные переводы банковские карты ограничения

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