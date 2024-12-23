Перекази з картки на картку — який ліміт встановлено у 2024 році

Гаманець з банківською карткою. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив місячний ліміт для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомих як P2P або C2C). Ліміт на вихідні перекази поширюється на всі рахунки клієнта в одному банку та на рахунки інших фізичних осіб.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Який ліміт встановив НБУ

У НБУ зазначили, що переказати з картки на картку кожного українця протягом одного місяця можна лише 150 000 грн.

Ліміт не поширюється на рахунки волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, а також на рахунки осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують встановлене обмеження. Крім того, у разі, коли гроші переказуються між рахунками клієнтів і рахунками юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN також не обмежуються.

Наведені обмеження не вплинуть на фінансову активність банківських клієнтів, оскільки, згідно з даними Національного банку України, 98% цих клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують зазначену суму.

Яка головна мета нововведення

Запровадження ліміту призведе до зменшення використання платіжної інфраструктури в злочинних цілях, особливо щодо використання рахунків "дропів", які є поширеним механізмом тіньової економіки. Для виявлення нетипової платіжної поведінки клієнтів деякі учасники платіжного ринку вже впроваджують ефективні правила, індикатори та моделі аналізу операцій. Однак ці практики мають стати обов'язковими для всього платіжного ринку.

Водночас проблема є не лише серйозною, але й складною, що вимагає внесення змін до законодавства та залучення інших державних органів, у тому числі правоохоронних органів, для взаємодії відповідно до своїх повноважень. Шість місяців буде відведено на розробку спільних рішень щодо розв'язання цієї проблеми. За умови ефективності вжитих заходів Національний банк України зможе в майбутньому відмовитися від запроваджених обмежень.

Чи впливають ліміти на збори, які проводять волонтери

Ліміти не впливають на роботу волонтерів. Щоб підтвердити це, НБУ провів низку зустрічей зі спільнотою волонтерів. Результати показали, що рішення було відкалібровано, і воно містить відповідне застереження про те, що обмеження не застосовуватимуться:

під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери;

під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери.

Постанова встановлює п'ять критеріїв для волонтерства. Особа, яка планує брати участь у волонтерській діяльності, повинна відповідати щонайменше двом із п'яти критеріїв, щоб надавачі платіжних послуг могли ідентифікувати її як волонтера.

Нагадаємо, соціальна інженерія є одним з найпоширеніших способів аферистів із заволодінням чужими грошима. Вони відправляють кошти на рахунки незнайомих людей, вказуючи, що зробили це нібито випадково.

Також ми писали, що люди інколи можуть загубити свою банківську картку, а стороння особа може її знайти. Ті, хто натикаються на таку знахідку, замислюються, що з нею робити далі.