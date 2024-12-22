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Нові карткові ліміти — що зміниться для звичайних українців

22 грудня 2024 16:37
Єлизавета Супівська - редактор
Ліміти на банківські перекази – як обмеження вплинуть на українців
Банківська картка. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Чимало українських банків стали підписантами Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Вони погодилися використовувати ризик-орієнтований підхід під час обслуговування клієнтів і встановити нові ліміти на карткові перекази. Постає питання, що зміниться для українців у 2025 році та хто не зможе здійснювати фінансові перекази.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як нові обмеження вплинуть на клієнтів банків.

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Ліміти на карткові перекази

Починаючи з 2025 року, банки почнуть ділити клієнтів за категоріями, визначаючи рівень ризику. Якщо він високий, то фінустанови зменшать ліміт на P2P-перекази і за реквізитами IBAN до 50 000 грн на місяць. Власники рахунків із середнім і низьким ризиком зможуть відправляти на картки до 150 000 грн на місяць (з 1 червня 2025 року — 100 000 грн).

В Національному банку зазначили, що обмеження мають на меті зменшити тіньовий сектор економіки і протидіяти мережі "дропів". Так називають рахунки, викуплені шахраями у власників для проведення незаконних операцій (відмивання коштів, фінансування тероризму тощо).

"Це ініціатива банківського сектору, спрямована на протидію терористичній і диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання "дропів". Вона має на меті унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками", — констатували в НБУ.

Що зміниться для звичайних українців

В регуляторі запевнили, що обмеження ніяк не вплинуть на банківських клієнтів із підтвердженими джерелами доходу. Адже ризик-орієнтований підхід базується на виявлені нелегального заробітку. Йдеться про:

  • зарплатні/пенсійні/соціальні картки;
  • рахунки фізичних осіб-підприємців;
  • волонтерські збори;
  • грошове забезпечення військовослужбовців та ін.

Голова Нацбанку Андрій Пишний впевнений, що таких клієнтів не більше 1% (які не можуть надати жодних документів на підтвердження доходу). Саме вони найбільше задіяні в мережі "дропів" і постраждають від нових лімітів. А всі інші українці не відчують змін, як і після 1 жовтня 2024 року, коли вперше запровадили обмеження на перекази.

Плюс дозволяється звернутися в банк із проханням збільшити ліміт на суму підтвердженого заробітку. Виходить, проблема лише в появі додаткової бюрократії, адже фінустанови не представили єдиного рішення щодо контролю операцій.

Неочевидні наслідки нових обмежень

Експерти передбачають, що українці почнуть активніше переходити на розрахунки готівкою, а також будуть використовувати криптовалюту. Доктор економічних наук Олексій Плотніков зауважив в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE: у разі відсутності потреби платити карткою люди віддаватимуть готівку.

"Українські громадяни не стикнуться з якимись труднощами. Є такий бізнес, який накопичує дрібні платежі, а потім кудись їх переводить. Це так звані дропи. Досить невелика частина населення цим займається, тому для більшості нічого надзвичайного не станеться. Плюс немає обмежень щодо оплати за послуги, лише при переказах на рахунок фізичної особи чи IBAN", — розповів економіст.

На його думку, масштабного впливу на людей не буде. Хіба що на недобросовісних ФОПів, які продають якісь товари і намагаються ухилитися від сплати податків. Не варто забувати, що середньомісячний дохід українців становить приблизно 20 000 грн. Тож Олексій Плотніков упевнений: ліміт навіть у 50 000 грн на перекази буде обтяжливим для невеликої кількості осіб.

Нагадаємо, банки звертатимуть увагу на нетипові для українців фінансові операції. Наприклад, якщо клієнти часто відправляють кошти різним особам або вносять великі суми готівки через термінали самообслуговування. Відслідковування дивних транзакцій допоможе мінімізувати чисельність так званих "дропів".

Також ми писали, що інколи на банківську картку можуть несподівано прийти кошти від незнайомої людини. Не варто погоджуватися на прохання відправника повернути суму, оскільки це стандартна схема шахраїв під назвою "соціальна інженерія".

НБУ банки банківські карти обмеження банківські рахунки

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