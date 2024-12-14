Перевірки банків у 2025 році — як українцям уникнути фінмоніторингу

Людина дістає банківську картку. Фото: Pixabay

У зв’язку з новими змінами, які стосуватимуться банківських клієнтів та набудуть чинності у 2025 році, українці задумуються, як не потрапити під фінансовий моніторинг. Перевірки можуть торкнутись будь-якої особи, що користується послугами банків. Тому українцям радять уважно слідкувати за своїми фінансовими операціями, щоб не привертати зайвої уваги.

Про те, як зменшити вірогідність потрапляння під фінансовий моніторинг, в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE пояснив доктор економічних наук Олексій Плотніков.

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Які операції можуть привернути увагу банку

Щоб уникнути групи високого ризику за результатами моніторингу, експерт радить уважно контролювати операції по банківських картках. Бажано мінімізувати кількість переказів і, за можливості, заміняти їх на готівкові платежі. Важливо також уникати операцій, які можуть здатися банку нетиповими для вас.

Хоча банки ще не розкрили точні критерії класифікації клієнтів, є кілька маркерів, які можуть вказувати на підозрілу діяльність. Українцям краще уникати:

Частих переказів від різних осіб. Великих внесків готівки через термінали. Регулярних фінансових переказів на одну особу. Різкого збільшення обсягів операцій за короткий проміжок часу. Невідповідності витрат до рівня доходів та соціальному статусу. Систематичного поповнення картки з подальшим дробленням платежів.

Також експерт радить вказувати призначення платежу, щоб у банку не виникало зайвих запитань до одержувача чи платника.

Кому не варто боятись фінмоніторингу банків

"Якихось обмежень щодо оплати послуг немає. Українці можуть здійснювати розрахунки в торгівельній мережі, сплачувати за мобільний зв'язок через Інтернет, оскільки ці платежі не пов’язані з картками фізичних осіб та реквізитами IBAN", — зазначив Плотніков.

Експерт також зауважив, що більшість українців не відчують значних змін від нових обмежень. З огляду на середній рівень доходів (близько 20 000 грн), навіть ліміт у 50 000 грн на місяць не створить проблем для більшості клієнтів банків. Проблеми можуть виникнути лише у тих, хто ухиляється від сплати податків чи має дохід від підприємницької діяльності.

Раніше ми писали, що з початку 2025 року українці зіштовхнуться з важливими змінами щодо карткових переказів. 10 грудня найбільші банки підписали меморандум, який вводить нові правила моніторингу клієнтів.

Також ми розповідали, що продавці в Інтернеті мають бути обережними, оскільки податкові органи активно відстежують порушення, шукаючи тих, хто здійснює незаконну торгову діяльність. Це стосується громадян, які намагаються уникнути реєстрації ФОП та сплати податків.