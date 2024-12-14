Проверки банков в 2025 году — как украинцам избежать финмониторинга

Человек получает банковскую карточку. Фото: Pixabay

В связи с новыми изменениями, которые будут касаться банковских клиентов и вступят в силу в 2025 году, украинцы задумываются, как не попасть под финансовый мониторинг. Проверки могут коснуться любого человека, пользующегося услугами банков. Поэтому украинцам советуют внимательно следить за своими финансовыми операциями, чтобы не привлекать лишнего внимания.

О том, как снизить вероятность попадания под финансовый мониторинг, в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE объяснил доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Какие операции могут привлечь внимание банка

Во избежание группы высокого риска по результатам мониторинга эксперт советует внимательно контролировать операции по банковским картам. Желательно минимизировать количество переводов и по возможности заменять их на наличные платежи. Важно также избегать операций, которые могут показаться банку нетипичными для вас.

Хотя банки еще не раскрыли точные критерии классификации клиентов, существует несколько маркеров, которые могут указывать на подозрительную деятельность. Украинцам лучше избегать:

Частые переводы от разных лиц. Большие наличные взносы через терминалы. Регулярные финансовые переводы на одного человека. Резкого увеличения объемов сделок за короткий промежуток времени. Несоответствия расходов до уровня доходов и социальному статусу. Систематическое пополнение карты с последующим дроблением платежей.

Также эксперт советует указывать назначение платежа, чтобы у банка не возникало лишних вопросов к получателю или плательщику.

Кому не стоит бояться финмониторинга банков

"Каких-либо ограничений по оплате услуг нет. Украинцы могут производить расчеты в торговой сети, платить за мобильную связь через Интернет, поскольку эти платежи не связаны с карточками физических лиц и реквизитами IBAN", — отметил Плотников.

Эксперт также отметил, что большинство украинцев не ощутит значительных изменений от новых ограничений. Учитывая средний уровень доходов (около 20 000 грн.), даже лимит в 50 000 грн. в месяц не создаст проблем для большинства клиентов банков. Проблемы могут возникнуть только у тех, кто уклоняется от уплаты налогов или имеет доход от предпринимательской деятельности.

Ранее мы писали, что с начала 2025 года украинцы столкнутся с важными изменениями по карточным переводам. 10 декабря крупнейшие банки подписали меморандум, вводящий новые правила мониторинга клиентов.

Также мы рассказывали, что продавцы в Интернете должны быть осторожны, поскольку налоговые органы активно отслеживают нарушения, ища тех, кто осуществляет незаконную торговую деятельность. Это касается граждан, которые пытаются избежать регистрации ФЛП и уплаты налогов.