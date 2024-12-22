Лимиты на банковские переводы – как ограничение повлияют на украинцев

Банковская карта. Фото: Pexels

Многие украинские банки стали подписантами Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Они согласились использовать риск-ориентированный подход при обслуживании клиентов и установить новые лимиты на карточные переводы. Возникает вопрос, что изменится для украинцев в 2025 году и кто не сможет осуществлять финансовые переводы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как новые ограничения повлияют на клиентов банков.

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Лимиты на карточные переводы

Начиная с 2025 года, банки начнут делить клиентов по категориям, определяя уровень риска. Если он высокий, то финучреждения снизят лимит на P2P-переводы и по реквизитам IBAN до 50 000 грн в месяц. Владельцы счетов со средним и низким риском смогут отправлять на карты до 150 000 грн в месяц (с 1 июня 2025 года — 100 000 грн).

В Национальном банке отметили, что ограничения имеют целью уменьшить теневой сектор экономики и противодействовать сети "дропов". Так называют счета, выкупленные мошенниками у владельцев для проведения незаконных операций (отмывания средств, финансирования терроризма и т.п.).

"Это инициатива банковского сектора, направленная на противодействие террористической и диверсионной деятельности россии, которая финансируется через использование "дропов". Целью является невозможность использования карт и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками", — констатировали в НБУ.

Что изменится для обычных украинцев

В регуляторе заверили, что ограничения никак не отразятся на банковских клиентах с подтвержденными источниками дохода. Ведь риск-ориентированный подход базируется на обнаружении нелегального заработка. Речь идет о:

зарплатных/пенсионных/социальных картах;

счетах физических лиц-предпринимателей;

волонтерских сборах;

денежном довольствии военнослужащих и др.

Глава Нацбанка Андрей Пышный уверен, что таких клиентов не больше 1% (которые не могут предоставить никаких документов в подтверждение дохода). Именно они наиболее задействованы в сети "дропов" и пострадают от новых лимитов. Все остальные украинцы не почувствуют изменений, как и после 1 октября 2024 года, когда впервые ввели ограничения на переводы.

Плюс разрешается обратиться в банк с просьбой увеличить лимит на сумму подтвержденного заработка. Выходит, проблема только в появлении дополнительной бюрократии, ведь финучреждения не представили единого решения по контролю операций.

Неочевидные последствия новых ограничений

Эксперты предполагают, что украинцы начнут активнее переходить на наличные расчеты, а также будут использовать криптовалюту. Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE: в случае отсутствия необходимости платить картой люди будут отдавать наличные деньги.

"Украинские граждане не столкнутся с какими-либо трудностями. Есть такой бизнес, который накапливает мелкие платежи, а потом куда-то их переводит. Это так называемые дропы. Достаточно небольшая часть населения этим занимается, поэтому для большинства ничего чрезвычайного не произойдет. Плюс нет ограничений по оплате за услуги, только при переводах на счет физического лица или IBAN", — рассказал экономист.

По его мнению, масштабного влияния на людей не будет. Разве что на недобросовестных ФЛП, продающих товары и пытающихся уклониться от уплаты налогов. Не стоит забывать, что среднемесячный доход украинцев составляет около 20 000 грн. Алексей Плотников уверен: лимит даже в 50 000 грн на переводы будет обременительным для небольшого количества человек.

Напомним, банки будут обращать внимание на нетипичные для украинцев финансовые операции. Например, если клиенты часто отправляют деньги разным лицам или вносят большие суммы наличных через терминалы самообслуживания. Отслеживание странных транзакций поможет минимизировать численность так называемых "дропов".

Также мы писали, что иногда на банковскую карту могут неожиданно прийти деньги от незнакомого человека. Не стоит соглашаться на просьбу отправителя вернуть сумму, поскольку это стандартная схема мошенников под названием "социальная инженерия".