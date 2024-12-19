Українські банки обмежать карткові перекази — для кого працюватимуть нові ліміти

Дівчина тримає смартфон у руках. Фото: Freepik

Українські фінансові установи, які підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, встановлять нові ліміти на карткові перекази з 2025 року. Однак деяких українців нові правила на фінансовому ринку не торкнуться.

Про це пише видання Forbes.

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За словами, заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника, підписавши меморандум, банки домовилися запровадити певні винятки для волонтерів. Це означає, що їм не варто переживати через майбутні обмеження.

"Після впровадження власних обмежень до НБУ не надходили звернення від волонтерів, у яких виникали проблеми по лімітах. Головна мета — "білі" доходи. Якщо клієнт отримує офіційну зарплату, інші офіційні доходи чи статки — до нього ніяких запитань немає", — сказав Олійник.

До того ж нові правила банків не торкнуться клієнтів з підтвердженими доходами, а саме:

пенсіонерів;

зарплатних проєктів;

військовослужбовців;

будь-яких соціальних видатків.

"Додаткові підтверджуючі документи подавати не потрібно. Банки вже знають клієнтів цього сегмента", — зауважив заступник голова Нацбанку.

Які клієнти ризикують потрапити під обмеження

Проблеми майже напевно виникнуть у клієнтів, які стали клієнтами банку через дистанційний канал.

"Наприклад, клієнт завантажив застосунок, залогінився в банку, не надав банку інформації про себе. Потім по картці відбуваються підозрілі транзакції — заходить велика кількість грошей від різних адресатів тощо. Тобто це клієнти, які мають нетипову поведінку", — зазначив директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський.

При цьому людині, яка не виконує ніяких підозрілих транзакцій, з фінансовою поведінкою, яка відповідає рівню її офіційних доходів, не може потрапити під банківські обмеження.

Що буде з переказами українців з-за кордону

Катюжинський запевняє, що такі громадяни навряд чи відчують якісь проблеми, оскільки найчастіше переказують кошти через міжнародні системи. Ще є категорія громадян, які працюють за кордоном, а потім особисто привозять до України зароблені гроші.

"В будь-якому разі ліміти не працюють на вхід. Тому якщо сімʼя заробітчанина отримала якусь суму за кордоном і хоче щось придбати — це все торгові операції, які не підпадають під ліміти", — розповів Котюжинський.

При цьому якщо йдеться про перекази з карти на карту фізосіб, тоді цей ліміт спрацює.

Що ще варто знати

З 2025 року українські банки визначатимуть своїх клієнтів за трьома категоріями зважаючи на рівень ризику. Потрапивши в одну з категорій, для власника рахунку з'являться обмеження на грошові перекази:

високий ризик — 50 000 грн на місяць;

середній та низький ризик — 150 000 грн на місяць (100 000 грн з 1 червня).

У Нацбанку переконують, що нововведення не повпливають на клієнтів, яким вдасться підтвердити джерела своїх доходів доходів (зарплати, пенсії, ФОП, соціальні видатки тощо).

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