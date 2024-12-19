Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нові ліміти на карткові перекази — що буде з грошима військових arrow

Нові ліміти на карткові перекази — що буде з грошима військових

19 грудня 2024 11:06
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українські банки обмежать карткові перекази — для кого працюватимуть нові ліміти
Дівчина тримає смартфон у руках. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські фінансові установи, які підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, встановлять нові ліміти на карткові перекази з 2025 року. Однак деяких українців нові правила на фінансовому ринку не торкнуться.

Про це пише видання Forbes.

Читайте також:

Чи будуть обмеження в банках для пенсіонерів та військовослужбовців

За словами, заступника голови Національного банку України Дмитра Олійника, підписавши меморандум, банки домовилися запровадити певні винятки для волонтерів. Це означає, що їм не варто переживати через майбутні обмеження. 

"Після впровадження власних обмежень до НБУ не надходили звернення від волонтерів, у яких виникали проблеми по лімітах. Головна мета — "білі" доходи. Якщо клієнт отримує офіційну зарплату, інші офіційні доходи чи статки — до нього ніяких запитань немає", — сказав Олійник. 

До того ж нові правила банків не торкнуться клієнтів  з підтвердженими доходами, а саме: 

  • пенсіонерів; 
  • зарплатних проєктів; 
  • військовослужбовців; 
  • будь-яких соціальних видатків. 

"Додаткові підтверджуючі документи подавати не потрібно. Банки вже знають клієнтів цього сегмента", — зауважив заступник голова Нацбанку. 

Які клієнти ризикують потрапити під обмеження

Проблеми майже напевно виникнуть у клієнтів, які стали клієнтами банку через дистанційний канал. 

"Наприклад, клієнт завантажив застосунок, залогінився в банку, не надав банку інформації про себе. Потім по картці відбуваються підозрілі транзакції — заходить велика кількість грошей від різних адресатів тощо. Тобто це клієнти, які мають нетипову поведінку", — зазначив директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський.

При цьому людині, яка не виконує ніяких підозрілих транзакцій, з фінансовою поведінкою, яка відповідає рівню її офіційних доходів, не може потрапити під банківські обмеження. 

Що буде з переказами українців з-за кордону 

Катюжинський запевняє, що такі громадяни навряд чи відчують якісь проблеми, оскільки найчастіше переказують кошти через міжнародні системи. Ще є категорія громадян, які працюють за кордоном, а потім особисто привозять до України зароблені гроші. 

"В будь-якому разі ліміти не працюють на вхід. Тому якщо сімʼя заробітчанина отримала якусь суму за кордоном і хоче щось придбати —  це все торгові операції, які не підпадають під ліміти", — розповів Котюжинський.

При цьому якщо йдеться про перекази з карти на карту фізосіб, тоді цей ліміт спрацює. 

Що ще варто знати 

З 2025 року українські банки визначатимуть своїх клієнтів за трьома категоріями зважаючи на рівень ризику. Потрапивши в одну з категорій, для власника рахунку з'являться обмеження на грошові перекази: 

  • високий ризик — 50 000 грн на місяць; 
  • середній та низький ризик — 150 000 грн на місяць (100 000 грн з 1 червня). 

У Нацбанку переконують, що нововведення не повпливають на клієнтів, яким вдасться підтвердити джерела своїх доходів доходів (зарплати, пенсії, ФОП, соціальні видатки тощо).

Раніше редакція сайту Новини.LIVE розповідала, що в Україні з'явилася Дія.Картка. На ній громадяни зможуть зберігати усі державні виплати. 

Також ми писали, що в Україні з обігу зникнуть деякі грошові купюри. Замість них НБУ запровадить гроші нового зразка. 

гроші банки грошові перекази фінанси обмеження Нацбанк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:36 Під Харковом пенсіонерка "зливала" позиції ЗСУ — що вирішив суд

12:29 Цькування у школах — Одещина на другому місці по країні

12:28 Скандал з пандусом — Садовий повідомив результат перевірки

12:21 Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК з 2025 року

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

12:17 Окупант зізнався про наказ розстрілювати полонених українців

12:15 У застосунку Резерв+ стався масштабний збій

12:13 В Україні зросли зарплати — хто отримує на 90% більше

11:57 Українці вимерли — черговий мовний скандал у центрі Одеси

11:55 У Верховній Раді сталася штовханина через голосування щодо Бойка

12:36 Під Харковом пенсіонерка "зливала" позиції ЗСУ — що вирішив суд

12:29 Цькування у школах — Одещина на другому місці по країні

12:28 Скандал з пандусом — Садовий повідомив результат перевірки

12:21 Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК з 2025 року

12:17 Окупант зізнався про наказ розстрілювати полонених українців

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

12:15 У застосунку Резерв+ стався масштабний збій

12:13 В Україні зросли зарплати — хто отримує на 90% більше

11:57 Українці вимерли — черговий мовний скандал у центрі Одеси

11:55 У Верховній Раді сталася штовханина через голосування щодо Бойка

11:54 Що буде з економікою України у 2025 році — прогноз інвесторів

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні