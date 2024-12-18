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Один рахунок на все — як працює Дія.Картка і що варто зробити

18 грудня 2024 11:56
Єлизавета Супівська - редактор
В Україні запустили Дія.Картку – як вона працює і що робити з рахунками
Дівчина з телефоном. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні запустили Дія.Картку — віртуальний інструмент для отримання абсолютно всіх державних виплат. Передбачається, що туди надходитимуть кошти за різними програмами фінансової допомоги, і в теорії — зарплати, стипендії, соціальні виплати тощо. Постає питання, чи доцільно позбутися зайвих карток в онлайн-банкінгах, замінивши їх одним рахунком.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що собою являє Дія.Картка і чи варто закрити картку "Національного кешбеку".

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Навіщо потрібна Дія.Картка

Про її запуск оголосили 16 грудня. Спочатку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у власному Telegram-каналі, що його команда для зручності одержання коштів від держави разом із банками створила новий віртуальний інструмент. З ним українцям не доведеться випускати щоразу нові картки для нарахування допомоги.

Згодом співвласник monobank Олег Гороховський у Telegram додав, що першою виплатою, яка надійде на Дія.Картку, буде єКнига — 908 грн для українців, які досягли повноліття у 2024 році. Цю суму можна витратити на купівлю друкованих, електронних та аудіокниг.

"Сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди. А ще, там теоретично можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Але на це потрібно відповідні законодавчі зміни", — зауважив Гороховський.

 

Дія.Картка
Дія.Картка в monobank. Фото: Олег Гороховський/Telegram

Михайло Федоров також уточнив, до наступним кроком буде переведення на Дія.Картку виплат за державною програмою "єПідтримка", включно з тими, що надходили у 2021-2023 роках, і плюс так званої "зимової тисячі Зеленського".

Відкрити віртуальну картку можна в різних банках України, першими до запровадження долучилися:

  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • Акордбанк;
  • Глобус банк;
  • monobank.

Як зауважили в ПриватБанку, головною перевагою нового цифрового інструменту є універсальність, адже відтепер не потрібно відкривати окремі картки для кожної державної програми, достатньо мати окремі рахунки для виплат у межах Дія.Картки.

Що робити з карткою "Національного кешбеку"

Програма "Національний кешбек" дозволяє українцям отримувати компенсацію за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Гроші надходять щомісяця на спеціальну картку. Плюс туди ж нараховують 1 000 грн в рамках програми "Зимова єПідтримка". Постає питання, чи доцільно замінити стару картку однією універсальною.

З часом на Дія.Картку переведуть всі державні програми, але станом на 18 грудня можна активувати лише єКнигу. Тож наразі не треба позбуватися картки "Національного кешбеку", якщо ви плануєте найближчим часом отримувати компенсацію за покупки чи 1 000 грн допомоги. Але як тільки можливості нового інструменту розширять, буде доцільно закрити зайві рахунки.

Коли зникне потреба в картці "Національного кешбеку", зверніться у свій банк і напишіть заяву на розірвання договору. Деякі фінансові установи можуть вимагати присутності клієнта для завершення процедури, але здебільшого достатньо дистанційного втручання.

Нагадаємо, у грудні деякі українці можуть отримати виплати за державною програмою "єКнига". Ініціатива має на меті заохотити молодь читати літературу рідною мовою. Виплату в розмірі 908 грн можна витратити на друковані, електронні та аудіокниги.

Також ми писали, що деякі українці стикаються з проблемами, коли намагаються використати гроші за програмою "Зимова єПідтримка". В Ощадбанку уточнили, що система відмовить у транзакції, якщо витрати будуть нецільовими.

виплати фінансова допомога банки банківські карти Дія

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