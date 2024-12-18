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Один счет на все — как работает Дія.Карта и что стоит сделать

18 декабря 2024 11:56
Елизавета Супивская - редактор
В Украине запустили Дія.Карту – как она работает и что делать со счетами
Девушка с телефоном. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В Украине запустили Дія.Карту — виртуальный инструмент для получения абсолютно всех государственных выплат. Предполагается, что туда будут поступать средства по разным программам финансовой помощи, и в теории — зарплаты, стипендии, социальные выплаты и т.д. Возникает вопрос, целесообразно ли избавиться от лишних карточек в онлайн-банкингах, заменив их одним счетом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что собой представляет Дія.Карта и стоит ли закрыть карточку "Национального кэшбэка".

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О ее запуске объявили 16 декабря. Первоначально министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в собственном Telegram-канале, что его команда для удобства получения денег от государства вместе с банками создала новый виртуальный инструмент. С ним украинцам не придется выпускать каждый раз новые карты для начисления помощи.

Впоследствии совладелец monobank Олег Гороховский в Telegram добавил, что первой выплатой, которая поступит на Дія.Карту, будет єКнига — 908 грн для украинцев, достигших совершеннолетия в 2024 году. Эту сумму можно потратить на покупку печатных, электронных и аудиокниг.

"Надеюсь, все текущие программы в скором времени тоже переедут туда. А еще там теоретически можно будет получать зарплату, стипендии, социальные выплаты и даже собственные деньги. Но на это нужно соответствующие законодательные изменения", — отметил Гороховский.

 

Дія.Карта
Дія.Карта в monobank. Фото: Олег Гороховский/Telegram

Михаил Федоров также уточнил, что следующим шагом будет перевод на Дія.Карту выплат по государственной программе "єПідтримка", включая с теми, что поступали в 2021-2023 годах, и плюс так называемой "зимней тысячи Зеленского".

Открыть виртуальную карточку можно в разных банках Украины, первыми к введению присоединились:

  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • Аккордбанк;
  • Глобус банк;
  • monobank.

Как отметили в ПриватБанке, главным преимуществом нового цифрового инструмента является универсальность, ведь теперь не нужно открывать отдельные карты для каждой государственной программы, достаточно иметь отдельные счета для выплат в рамках Дія.Карти.

Что делать с карточкой "Национального кэшбэка"

Программа "Национальный кэшбэк" позволяет украинцам получать компенсацию за покупку товаров отечественного производства. Деньги поступают ежемесячно на специальную карту. Плюс туда же насчитывают 1 000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка". Возникает вопрос, целесообразно ли заменить старую карточку одной универсальной.

Со временем на Дія.Карту переведут все государственные программы, но по состоянию на 18 декабря можно активировать только єКнигу. Поэтому не нужно избавляться от карты "Национального кэшбэка", если вы планируете в ближайшее время получать компенсацию за покупки или 1 000 грн помощи. Но как только возможности нового инструмента расширят, целесообразно закрыть лишние счета.

Когда исчезнет потребность в карточке "Национального кэшбэка", нужно будет обратиться в свой банк и написать заявление на расторжение договора. Некоторые финансовые учреждения могут потребовать присутствия клиента для завершения процедуры, но в основном достаточно дистанционного вмешательства.

Напомним, в декабре некоторые украинцы могут получить выплаты по государственной программе "єКнига". Инициатива призвана поощрить молодежь читать литературу на родном языке. Выплату в размере 908 грн можно потратить на печатные, электронные и аудиокниги.

Также мы писали, что некоторые украинцы сталкиваются с проблемами, когда пытаются использовать деньги по программе "Зимова єПідтримка". В Ощадбанке уточнили, что система откажет в транзакции, если расходы будут нецелевыми.

выплаты финансовая помощь банки банковские карты Дія

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