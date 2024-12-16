Як українцям отримати гроші на книги у Дії — інструкція

Дівчина читає книгу. Фото: Pexels

В Україні продовжують запускати програми для підтримки громадян та вітчизняних виробників. Слідом за програмами "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" українцям оголосили про нову ініціативу, яка заохочуватиме молодь читати рідною мовою.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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На що будуть виділяти кошти

Міністерство культури та стратегічних комунікацій запустило нову ініціативу для підтримки вітчизняних видавців та заохочення молоді читати українською мовою. Відтепер українці, які стали повнолітніми у 2024 році або стануть такими у 2025-му, можуть отримати 908 гривень через додаток "Дія". Гроші можна буде використати на придбання паперових, електронних або аудіокниг українською мовою.

Гроші потрібно витратити впродовж трьох місяців після зарахування на книги, що продаються в книгарнях, які приєдналися до програми. Список таких книгарень доступний за посиланням. Невикористані кошти повертаються на рахунок Українського інституту книги.

Як українцям отримати гроші на книги

Програма передбачає просту процедуру отримання коштів. Для цього потрібно:

Зайти в "Дію". Обрати розділ "Сервіси". Вибрати "єКнига". Відкрити окремий рахунок і подати заявку.

Ця програма також продовжуватиметься в наступні роки, тому навіть ті, хто досягне 18 років пізніше, також зможуть скористатися цією прекрасною ініціативою. Це відмінна можливість для молоді підтримати українські видавництва та інвестувати у власний розвиток.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що в Україні продовжується прийом заявок на отримання 1 000 гривень у рамках державної програми єПідтримка. Подати заявку можна буде і наступного року, але лише до 28 лютого.

Також ми розповідали, що громадяни України мають можливість отримати 1 000 гривень від держави. Ці кошти дозволяється витрачати на оплату комунальних послуг, поповнення мобільного рахунку, підтримку ЗСУ чи благодійність. Водночас є й менш поширені способи їх використання.