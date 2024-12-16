Как украинцам получить деньги на книги в Дії — инструкция

Девушка читает книгу. Фото: Pexels

В Украине продолжают запускать программы по поддержке граждан и отечественных производителей. Вслед за программами "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка" украинцам объявили о новой инициативе, поощряющей молодежь читать на родном языке.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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На что будут выделять средства

Министерство культуры и стратегических коммуникаций запустило новую инициативу по поддержке отечественных издателей и поощрение молодежи читать на украинском языке. Теперь украинцы, которые стали совершеннолетними в 2024 году или станут таковыми в 2025-м, могут получить 908 гривен через приложение "Дія". Деньги можно будет использовать на приобретение бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке.

Деньги нужно потратить в течение трех месяцев после зачисления на книги, продаваемые в магазинах, которые присоединились к программе. Список таких книжных магазинов доступен по ссылке. Неиспользованные деньги возвращаются на счет Украинского института книги.

Как украинцам получить деньги на книги

Программа предусматривает простую процедуру получения денежных средств. Для этого нужно:

Зайти в "Дію". Выбрать раздел "Сервисы". Выбрать "єКнигу". Открыть отдельный счёт и подать заявку.

Эта программа также будет продолжаться в последующие годы, поэтому даже те, кто достигнет 18 лет позже, также смогут воспользоваться этой прекрасной инициативой. Это отличная возможность молодежи поддержать украинские издательства и инвестировать в собственное развитие.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что в Украине продолжается прием заявок на получение 1 000 гривен в рамках государственной программы єПідтримка. Подать заявку можно будет и в следующем году, но только до 28 февраля.

Также мы рассказывали, что у граждан Украины есть возможность получить 1 000 гривен от государства. Эти средства разрешается тратить на оплату коммунальных услуг, пополнение мобильного счета, поддержку ВСУ или благотворительность. В то же время есть и менее распространенные способы их использования.