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Новые лимиты на карточные переводы — что будет с деньгами военных

19 декабря 2024 11:06
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинские банки ограничат карточные переводы — для кого будут работать новые лимиты
Девушка держит смартфон в руках. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские финансовые учреждения, подписавшие Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, установят новые лимиты на карточные переводы с 2025 года. Однако некоторых украинцев новые правила на финансовом рынке не коснутся.

Об этом пишет издание Forbes.

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По словам заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Олейника, подписав меморандум, банки договорились ввести определенные исключения для волонтеров. Это значит, что им не следует переживать из-за будущих ограничений.

"После внедрения собственных ограничений в НБУ не обращались волонтеры по поводу проблем с лимитами. Главная цель — "белые" доходы. Если клиент получает официальную зарплату, другие официальные доходы или состояние — к нему никаких вопросов нет", — сказал Олейник.

К тому же новые правила банков не коснутся клиентов с подтвержденными доходами, а именно:

  • пенсионеров;
  • зарплатных проектов;
  • военнослужащих;
  • любых социальных расходов.

"Дополнительные подтверждающие документы подавать не нужно. Банки уже знают клиентов этого сегмента", — отметил замглавы Нацбанка.

Какие клиенты рискуют попасть под ограничения

Проблемы почти наверняка возникнут у граждан, которые стали клиентами банка, используя дистанционный канал.

"Например, клиент загрузил приложение, залогинился в банке, не предоставил банку информации о себе. А потом на карточке происходят подозрительные транзакции — заходит большое количество денег от разных адресатов и так далее. То есть это клиенты с нетипичным поведением", — отметил директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский.

При этом человеку, не выполняющему никаких подозрительных транзакций, с финансовым поведением, соответствующим уровню его официальных доходов, не может попасть под банковские ограничения.

Что будет с переводами украинцев из-за границы

Котюжинский уверяет, что такие граждане вряд ли испытают какие-то проблемы, поскольку чаще всего переводят средства через международные системы. Еще есть категория граждан, которые работают за границей, а затем лично привозят в Украину заработанные деньги.

"В любом случае, лимиты не работают на вход. Поэтому если семья работника получила какую-то сумму за границей и хочет что-то приобрести — это все торговые операции, которые не подпадают под лимиты", — рассказал Котюжинский.

При этом если речь идет о переводах с карты на карту физлиц, то этот лимит сработает.

Что еще стоит знать

С 2025 года украинские банки будут определять своих клиентов по трем категориям ввиду уровня риска. Попав в одну из категорий, для владельца счета появятся ограничения на денежные переводы:

  • высокий риск — 50 000 грн в месяц;
  • средний и низкий риск — 150 000 грн в месяц (100 000 грн с 1 июня).

В Нацбанке утверждают, что нововведения не повлияют на клиентов, которым удастся подтвердить источники своих доходов (зарплаты, пенсии, ФЛП, социальные расходы и т.п.).

Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, что в Украине появилась ДіяКартка. На ней граждане смогут сохранять все государственные выплаты.

Также мы писали, что в Украине из оборота исчезнут некоторые денежные купюры. Вместо них НБУ введет деньги нового образца.

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