Гроші помилково перерахували на карту – що не можна робити

Банківська карта і телефон. Фото: Pixabay

Аферисти постійно вигадують нові схеми обману банківських клієнтів, аби заволодіти чужими грошима. Одним із поширених і, на жаль, дієвих способів, є соціальна інженерія. Шахраї відправляють кошти на рахунок незнайомих людей нібито випадково, а потім просять повернути суму. Так зловмисники можуть отримати доступ до конфіденційної інформації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити українцям, яким на карту несподівано прийшли гроші.

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Популярна шахрайська схема

Звісно, ніхто не застрахований від помилок, і кошти на чужий рахунок дійсно можна відправити випадково. Але причина неважлива: в жодному разі не треба повертати отриману суму самостійно, оскільки цим займається банківська установа. Від сторін потрібна лише згода на скасування переказу.

Соціальна інженерія працює завдяки використанню психологічних методів впливу на людину. Наприклад, аферисти надсилають невелику суму на карту потенційної жертви, а згодом виходять на зв'язок і просять повернути кошти, бо вони потрібні "для купівлі лікарських засобів", "на виплату аліментів колишній дружині", "на подарунок дитині" тощо.

Отримавши згоду, шахраї дають одержувачу помилкового переказу інший рахунок для повернення коштів. Часто це передоплата на сайті за обраний зловмисниками товар. Заплативши частину суми, людина підтверджує, що надалі буде погашати залишок вартості. Магазин зможе вимагати повну сплату, а товар опиниться в руках справжніх замовників.

Як діяти, якщо несподівано прийшли гроші

Аби не стати жертвою аферистів, необхідно діяти продумано і не поспішати. Не варто одразу погоджуватися на прохання незнайомців повернути одержані фінанси. Краще зателефонувати в банк і розповісти про проблему, щоб з’ясувати легітимність відправника. Номер можна знайти на звороті платіжної картки.

Якщо клієнт справді помилився, достатньо сформувати запит у фінансову установу про скасування переказу. Термін повернення не регламентований і може затягнутися, але краще убезпечити себе від потенційного розголошення конфіденційних даних. Бо після зламу доступу до картки залишиться тільки заблокувати рахунок.

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржилися на шахрайські дії. Зловмисники змогли викрасти великі суми з карток, але фінустанова ніяк не відреагувала на прохання повернути кошти. Ощадбанк не надав належної допомоги, відправивши клієнтів у поліцію.

Також ми писали, що з 2025 року банки посилено перевірятимуть транзакції клієнтів. Вони відслідковуватимуть нетипові операції на рахунках, наприклад, якщо людині часто приходять гроші від фізичних осіб. Це може свідчити про незареєстровану підприємницьку діяльність.